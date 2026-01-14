Uruguay asume por primera vez presidencia del G-77 de Naciones Unidas: qué es este grupo y quiénes lo integran

Uruguay asumirá este miércoles por primera vez en su historia la presidencia del G-77 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compuesto por 134 países además de China, aunque no es un miembro pleno.

El canciller de la República, Mario Lubetkin, recibirá la presidencia de manos del subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irak, Mohammed Hussein Bahr Aluloom.

Anualmente se realiza el traspaso de la presidencia de este bloque, que originalmente respondía al Movimiento de Países No Alineados que sobre la década de 1960 buscaron escapar a la polarización de la Guerra Fría .

El G-77, o "Grupo de los 77", se estableció a partir de una declaración conjunta de 77 “países en desarrollo” el 15 de junio de 1964 tras una Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra .

Con las décadas, este bloque de países “en desarrollo” pasó a aglomerar a 134 Estados a modo de “foro intergubernamental” de las naciones del hemisferio sur, con consignas como la “cooperación Sur-Sur para el desarrollo”.

A finales de noviembre, El Observador había adelantado que la Cancillería uruguaya consideraba propuestas para liderar este grupo.

Esto se materializará este miércoles, en un evento que también contará con la oratoria del secretario General de la ONU António Guterres y de la presidenta del 80º período de sesiones de la Asamblea General de este organismo internacional Annalena Baerbock.

La presidencia del G-77 en manos de Uruguay

20250722 Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores. Foto: Inés Guimaraens

La enorme variedad hace casi imposibles los consensos sobre determinados temas, su cantidad de miembros es vista dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo como un actor clave en la Asamblea General.

Fuentes diplomáticas consultadas apuntaron a ese potencial e incluso observaron que el año entrante será fundamental dentro de la ONU ante la renovación de la secretaría general, para la que Yamandú Orsi ya le transmitió al chileno Gabriel Boric meses atrás que ve con buenos ojos la postulación de la exmandataria de ese país, Michelle Bachelet. También el brasileño Lula Da Silva ha enviado señales a favor de su candidatura, aunque también es probable que pueda haber cambios dado el más que factible triunfo de la derecha en Chile.

Cuáles son los miembros del "Grupo de los 77"

1698439225276.webp Asamblea General de las Naciones Unidas. Archivo AFP

Los miembros del “G-77” son Afganistán, Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Azerbaiyán, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Belice, Benín, Bután, Bolivia, Botsuana, Brasil, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, República Centroafricana, Chad, Chile, Porcelana, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, República Popular Democrática de Corea, República Democrática del Congo, Yibuti, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Esuatini, Etiopía, Fiyi, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guayana, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irak, Jamaica, Jordán, Kenia, Kiribati, Kuwait, República Democrática Popular Lao, Líbano, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, Islas Marshall, Mauritania, Mauricio, Micronesia, Mongolia, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, Katar, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudita, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Islas Salomón, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sri Lanka, Estado de Palestina, Sudán, Surinam, República Árabe Siria, Tayikistán, Tailandia, Timor Oriental, Ir, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, República Unida de Tanzanía, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabue.