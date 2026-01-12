Acuerdo Mercosur-UE: vicecanciller explicó de qué forma funcionará el ingreso de productos europeos por cuotas

La vicecanciller de la República, Valeria Csukasi , brindó detalles del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), explicó de qué forma funcionará el ingreso de productos europeos por cuotas y aseguró que durante la negociación se cubrió la "sensibilidad" del bloque y "de Uruguay en particular" .

En diálogo con el programa Arriba Gente (Canal 10), Csukasi se refirió a los reparos planteados días atrás por el ministro de Trabajo, Juan Castillo, que en entrevista con El Observador reclamó que el acuerdo Mercosur-UE no implique "ser invadidos por productos elaborados en otro lugar" , y señaló que este como muchos otros planteos "parten de un desconocimiento de cómo se negoció el acuerdo" .

" Las asimetrías han sido siempre parte del proceso de negociación . Eso hace que mientras que la Unión Europea elimina la mayor parte de los aranceles en los primeros cuatro años de vigencia del acuerdo, el Mercosur lo hace en 15 años. Nos damos más tiempo para ajustarnos al ingreso de productos europeos ", destacó.

Como "segundo elemento de asimetría" , destacó que por "primera vez en una negociación" el Mercosur otorgará "cuotas de acceso para productos que considera sensibles" .

La vicecanciller aseguró además que el acuerdo no implica una liberalización total e inmediata, sino que responde a un modelo de "comercio administrado". En ese marco, señaló que el Mercosur protegió sectores sensibles como los lácteos, el automotor y el autopartista.

"Solemos hablar mucho de la cuota de carne o de arroz que nos da la Unión Europea, pero nos olvidamos que en vez de haber liberalizado los lácteos, como se dice muchas veces, lo que estamos dando son cuotas muy específicas, una de 10.000 toneladas de leche en polvo, una de 30.000 de queso y una de 5.000 de fórmula infantil", detalló.

"Nosotros como Mercosur a la hora de negociar, reconociendo esas asimetrías y esos temores, nos dimos más tiempo", destacó, y apuntó que el sector se irá abriendo "de a poquito al mundo europeo".

"Durante la negociación se cubrió la sensibilidad del Mercosur y de Uruguay en particular a través de cuotas", añadió Csukasi.

Para ilustrar la magnitud de las cifras, comparó el volumen de exportaciones e importaciones permitidas por las cuotas: "La cuota de carne que el Mercosur tendrá para ingresar a Europa equivale a 220 gramos por persona, por año, en Europa. Una hamburguesa", explicó y agregó: "A la inversa, la cuota de queso que otorga el Mercosur a la UE significa, por consumidor del Mercosur, al año, 107 gramos de queso".

"Ni nosotros los vamos a inundar a ellos, lamentablemente, ni ellos nos van a inundar a nosotros", resumió.

En cuanto a las negociaciones a la interna del Mercosur por el acuerdo, aseguró que esta podría ser "tanto o más dura" que la que tuvieron con la UE.

"Lo que va a pasar ahora es que la agrupación va a tener que retomar los grupos negociadores a la interna y vamos a tener que ver cómo nos dividimos el acceso al mercado que dan los europeos. Ahí hay múltiples fórmulas", marcó.

El acuerdo será firmado formalmente el 17 de enero en Asunción con la presencia europea de Ursula von der Leyen y Antonio Costa. El presidente de la República, Yamandú Orsi, dirá presente en el evento. Los encargados de la rúbrica, tal como ocurrió recientemente con EFTA, son los cancilleres.