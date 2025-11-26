Uruguay considera "propuestas" para asumir la coordinación de grupo de 134 países relevante dentro de Naciones Unidas

El canciller Mario Lubetkin contó este lunes ante el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio que Uruguay recibió “propuestas” en los últimos meses para asumir a partir del año que viene la presidencia del llamado “ Grupo de los 77 ” y China, según dijeron a El Observador participantes de la reunión.

Más allá de lo que sugiere su nombre, la coordinación agrupa a unos 134 países, aparte de China, que no es un miembro pleno. Aunque no es exactamente lo mismo, parte de sus orígenes responde al Movimiento de Países No Alineados que sobre los ‘60 buscaron escapar a la polarización de la Guerra Fría. El G-77, en tanto, se estableció a partir de una declaración conjunta de 77 “países en desarrollo” el 15 de junio de 1964 tras una Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra.

Con las décadas, este bloque de países “en desarrollo” pasó a aglomerar a 134 estados a modo de “foro intergubernamental” de las naciones del hemisferio sur, con consignas como la “cooperación Sur-Sur para el desarrollo”.

Pese a que su enorme variedad hace casi imposibles los consensos sobre determinados temas, su cantidad de miembros es vista dentro de la Cancillería como un actor clave en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en especial en escenarios en que las decisiones se toman por votos.

Fuentes diplomáticas consultadas apuntaron a ese potencial e incluso observaron que el año entrante será fermental dentro de la ONU ante la renovación de la secretaría general, para la que Yamandú Orsi ya le transmitió al chileno Gabriel Boric meses atrás que ve con buenos ojos la postulación de la exmandataria de ese país, Michelle Bachelet. También el brasileño Lula Da Silva ha enviado señales a favor de su candidatura, aunque también es probable que pueda haber cambios dado el más que factible triunfo de la derecha en Chile.

La respuesta de Uruguay

Durante su presentación ante el Frente Amplio, el canciller Lubetkin aclaró que aún no estaba decidido que Uruguay fuese a aceptar la propuesta dada la cantidad de tareas por venir: ya asumió a fines de agosto la presidencia temporal del Consenso de Brasilia de manos del gobierno de Ecuador, en marzo Orsi recibirá del colombiano Gustavo Petro la presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinos y Caribeños (Celac) y en el segundo semestre del año que viene le tocará la presidencia pro témpore del Mercosur tras recibir la posta de Paraguay.

En el plano comercial, Lubetkin también enumeró ante los frenteamplistas que tendrán una agenda ajetreada con el inicio de las negociaciones para avanzar en la adhesión al Acuerdo Transpacífico (Cptpp), los trabajos para concretar la apertura de mercados a partir del acuerdo del Mercosur con EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) y las tareas a futuro para consolidar el eventual acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, para el que autoridades de ambos bloques proyectan la firma definitiva para el 20 de diciembre en Brasilia.

A partir de la aceptación de la solicitud de adhesión de Uruguay al Cptpp, Lubetkin ha insistido en que la suma de escenarios propicios para nuevos mercados es una oportunidad que “nunca aconteció ni acontecerá”. Varios miembros del gobierno de Orsi también han recalcado en la peculiaridad de la época en que bloques como la Unión Europea miran como nunca antes hacia los mercados de la región ante la política arancelaria de Donald Trump desde Estados Unidos.

El canciller transmitió en el Secretariado Ejecutivo que pretende decidir en los próximos días si Uruguay avanza hacia asumir la coordinación del llamado G-77, que deberá renovarse a fin de año. La actual presidencia está en manos de Irak y está previsto que ahora la asuma un país de la región.

Miembros del "G77"

Los miembros del “G-77” son Afganistán, Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Azerbaiyán, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Belice, Benín, Bután, Bolivia, Botsuana, Brasil, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, República Centroafricana, Chad, Chile, Porcelana, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, República Popular Democrática de Corea, República Democrática del Congo, Yibuti, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Esuatini, Etiopía, Fiyi, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guayana, Haití, Honduras, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irak, Jamaica, Jordán, Kenia, Kiribati, Kuwait, República Democrática Popular Lao, Líbano, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Malí, Islas Marshall, Mauritania, Mauricio, Micronesia, Mongolia, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, Katar, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudita, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Islas Salomón, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sri Lanka, Estado de Palestina, Sudán, Surinam, República Árabe Siria, Tayikistán, Tailandia, Timor Oriental, Ir, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, República Unida de Tanzanía, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabue.