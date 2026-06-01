EAFC 26 lanzó el parche del Mundial y Uruguay tiene licencia completa: así están puntuados los jugadores

Aunque EA Sports FC 26 ya no tiene la licencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Electronic Arts lanzará una actualización gratuita con un modo de torneo internacional de 48 equipos. Se llama "The World's Game Update" , se activó el 28 de mayo, y Uruguay es una de las 53 selecciones nacionales con licencia completa incluidas.

El nuevo modo de torneo se activa el 4 de junio e incluye tres partidos de fase de grupos, con los dos mejores equipos de cada grupo avanzando junto con los ocho mejores terceros. A partir de ahí arranca la fase eliminatoria, con dieciseisavos de final hasta la gran final, idéntico a la Copa del Mundo.

Al no contar con los derechos oficiales de la competición —como el trofeo, los logotipos, los estadios y otros elementos asociados—, EA Sports FC 26 no puede recrear la experiencia de forma idéntica a como ocurrió con el Mundial de Qatar 2022. En aquel entonces, FIFA 23 sí disponía de las licencias necesarias, lo que permitía a los usuarios disfrutar de una experiencia completa con toda la identidad visual y los símbolos oficiales de la Copa del Mundo.

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La lista de selecciones con licencia oficial incluye a las potencias habituales —Brasil, Argentina, Francia, España, Alemania, Inglaterra— pero también a selecciones menos frecuentes en los videojuegos como Cabo Verde, Uzbekistán, la República Democrática del Congo y Haití . Uruguay integra ese grupo de 53 países con camiseta y plantel oficiales.

Según EA Sports, 41 de esas 53 selecciones estarán "en acción durante el verano", en referencia al calendario de torneos internacionales de mitad de año. El modo también estrena dos estadios nuevos: el Gillette Stadium y el BMO Field, más un estadio ficticio llamado Central Maw, diseñado para replicar la atmósfera del fútbol de selecciones.

Pelé, tokens y cambios en el modo Ultimate Team

La actualización no se limita al modo torneo. En Football Ultimate Team (FUT) —el modo coleccionable del juego— llega el "Festival de Fútbol", con campañas temáticas semanales que van del 5 de junio al 24 de julio. Quien inicie sesión durante ese período puede obtener una carta de Pelé con valoración 93.

EA Sports también introduce un sistema de tokens, una nueva moneda dentro de FUT que reemplaza a las renovaciones semanales. Los jugadores podrán ganar hasta 1.000 tokens por semana en modos como Rivals, Squad Battles y eventos en vivo, y canjearlos en una tienda exclusiva con jugadores, paquetes y evoluciones.

El modo Carrera también recibe el torneo internacional masculino, con la misma estructura que el modo principal, y permite dirigir a una selección nacional desde el inicio de una nueva partida.

La puntuación de los jugadores uruguayos

En cuanto a las puntuaciones de los jugadores uruguayos, Federico Valverde lidera el plantel con 89, seguido por José María Giménez y Giorgian De Arrascaeta con 83. Ronald Araújo aparece con 81, mientras que Rodrigo Bentancur y Rodrigo Zalazar tienen 80.

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Darwin Núñez, Fernando Muslera y Maximiliano Araújo figuran con 78, al igual que Manuel Ugarte. Sergio Rochet, Mathías Olivera, Brian Rodríguez y Nahitan Nández (no fue convocado en la vida real, pero igual está en el juego) están valuados en 77.

on 76 aparecen Guillermo Varela, Nicolás De La Cruz, Santiago Bueno y Joaquín Piquerez. Sebastián Cáceres y Facundo Viñas tienen 75, Matías Viña y Santiago Mele 74, y Juan Manuel Sanabria 74.

Los menores puntajes del grupo son para Facundo Pellistri con 73 y Nicolás Fonseca y Rodrigo Aguirre con 72.