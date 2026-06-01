Uruguay y la locura por el álbum del Mundial 2026: el país "con el consumo per cápita más alto de figuritas del mundo"

Escuelas, oficinas, plazas y centros comerciales son algunos de los lugares donde miles de personas de distintas edades intercambian en Uruguay las figuritas del Mundial 2026 para llenar su álbum .

A la hora de comprarlas son más de 20.000 los puntos de venta que las ofrecen y muchos de estos nada tienen que ver con rubro, aunque encuentran allí una oportunidad de negocio. Verdulerías o carnicerías son ejemplo de ello.

En diálogo con la Agencia EFE, el representante de Panini en Uruguay, Nicolás Lerner, asegura que el uruguayo es "el mejor coleccionista del mundo" y dice que el Mundial suma dos de sus pasiones: el coleccionar objetos y el fútbol.

Recuerda que el Mundial de Sudáfrica 2010, conquistado por España y en el que la Celeste de Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Forlán fue cuarta, se convirtió en un hito.

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Brasil, sin Neymar, le hizo seis a Panamá, donde no atajó Luis Mejía, en Maracaná, antes de viajar al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Las ventas de los cromos oficiales crecieron desde ese momento Mundial tras Mundial y posicionaron a Uruguay como el país "con el consumo per cápita más alto de figuritas del mundo".

ACOMPAÑA CRÓNICA: URUGUAY FÚTBOL MUNDIAL 2026 AME7145. MONTEVIDEO (URUGUAY), 31/05/2026.- Una persona muestra una lámina del álbum del Mundial 2026 este jueves en Montevideo (Uruguay). Escuelas, oficinas, plazas y centros comerciales son algunos de los lu Escuelas, oficinas, plazas y centros comerciales son algunos de los lugares donde miles de personas de distintas edades intercambian en Uruguay los cromos del Mundial 2026 para llenar su álbum Foto: EFE

Mientras tanto, el álbum de la Copa América 2011 generó ventas "muy por encima de lo esperado" y estuvo casi a la par de una Copa del Mundo. En esa oportunidad, el equipo de Óscar Washington Tabárez se llevó el trofeo a casa.

Y este año no fue la excepción. "Hay un furor que ya se veía venir incluso varios meses antes del lanzamiento, pero cuando arrancó fue algo sin precedentes. Absolutamente superó todas nuestras expectativas", confiesa Lerner.

48 selecciones y 980 cromos

El primer Mundial con 48 selecciones llevó a que en esta oportunidad el álbum se llene con 980 cromos y se convirtiera así en el más grande de la historia. Esto generó un cambio en los sobres, que pasaron de tener cinco figuritas a siete.

Lerner señala que para llenarlo es muy importante el intercambio de cromos y agrega que eso es "una de las cosas más lindas" que tiene por los vínculos que se generan al momento de hacerlo.

Destaca que son diversos los lugares en los que esto se lleva a cabo y hace hincapié en que eso no se ve en todas partes del mundo.

"Todo el mundo tiene algo para decir: que le gusta el álbum, que no le gusta, que el diseño es más lindo, que es menos lindo, si están bien los jugadores que eligió Panini para participar en el álbum o no. Todos tienen algo que aportar. Como pasa que somos 3,5 millones de directores técnicos, los 3,5 millones (de habitantes) también tenemos una opinión respecto al álbum", enfatiza Lerner.

Messi, Cristiano y Valverde

En esta oportunidad, el álbum no incluye al histórico goleador Luis Suárez, quien no estará en la Copa del Mundo luego de haber defendido a la Celeste en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Lerner confiesa que la de Fede Valverde es una de las primeras que los uruguayos quieren tener, así como lo son también las del argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, los escudos o las selecciones que fueron campeonas.

"Generalmente esas son las que más busca el coleccionista", apunta y añade que también sucede que cada uno le da valor a nivel personal o familiar a un determinado cromo.

Quienes acuden a la tienda en busca de los álbumes o los sobres son personas de todas las edades, explica Lerner.

Agrega que desde el Mundial de Sudáfrica 2010 la gente perdió la vergüenza de decir que colecciona figuritas y que en la actualidad se muestra orgullosa de hacerlo.

EFE

FUENTE: Santiago Carbone, EFE