Brasil, sin Neymar, le hizo seis a Panamá, donde no atajó Luis Mejía, en Maracaná, antes de viajar al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

Vinícius Júnior abrió camino, la segunda unidad de Carlo Ancelotti brilló y Brasil aplastó este domingo 6-2 a Panamá en un amistoso en el estadio Maracaná, una feliz despedida frente a su público antes de viajar el lunes a Estados Unidos para jugar el Mundial 2026 .

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Vini marcó un madrugador gol apenas a los 58 segundos y Casemiro en el minuto 39, Rayan en el 53, Lucas Paquetá en el 60, Igor Thiago de penalti en el 63 y Danilo en el 81 completaron la cuenta de los pentacampeones mundiales ante más de 72.000 espectadores.

Anotaron por los canaleros Amir Murillo en el 14, con un tiro libre que se desvió en Matheus Cunha en la barrera, y Carlos Harvey en el 84. En el plantel no estuvo el golero de Nacional, Luis Mejía, quien se recupera de su lesión en los tricolores.

Ancelotti cambió a diez de sus once titulares tras el descanso , con la idea de repartir tiempo de juego a 11 días del inicio de la Copa del Mundo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Brazil players pose for a team photo ahead of the international friendly football match between Brazil and Panama at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil on May 31, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Emiliano Martínez se quebró ante sus compañeros de Palmeiras cuando les contó que fue convocado por Marcelo Bielsa al Mundial 2026

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"Los jugadores que entraron demostraron calidad", dijo el italiano en rueda de prensa.

"Es una noche bonita para nosotros. Es una inyección formidable de confianza", agregó.

Vinícius Júnior lideró con el 7

"¡Olé, olé, olá, Neymar, Neymar!", coreó el público antes de comenzar el partido, mientras el lesionado astro de 34 años saludaba a las tribunas a pie de campo.

No se había cumplido el minuto de juego cuando Vinícius hizo estallar de alegría a la torcida con el 7 a la espalda.

Embed - VINI JR E RAYAN FAZEM GOLAÇO E RESERVAS APROVEITAM OPORTUNIDADE | BRASIL 6 x 2 PANAMÁ

El 10 está reservado para Neymar, quien será el segundo jugador de la selección brasileña con ese mítico dorsal en cuatro ediciones del Mundial, tras Pelé.

Casemiro robó la pelota y Vini sacó un potente disparo a 25 metros que dio la delantera a la Canarinha.

Panamá, sin embargo, pospuso un rato la fiesta con la falta cobrada por Murillo.

La mundialista selección canalera rechazaba el papel de cordero sacrificado en honor a Pelé y los viejos dioses de Brasil, aunque acabase en el altar.

Vinícius puso todo en su sitio. Centró para un remate de cabeza de Casemiro, devolviéndole el favor a su compañero y la ventaja al Scratch.

La segunda unidad

Un show de luces en el mediotiempo repasó los cinco campeonatos mundiales de Brasil: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea del Sur/Japón 2002.

Ancelotti cambió todo el equipo, manteniendo solo a Léo Pereira entre los titulares.

Y la segunda unidad entró con ganas.

Rayan aprovechó un grave error en del portero Orlando Mosquera y anotó.

Panama players pose for a team photo ahead of the international friendly football match between Brazil and Panama at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil on May 31, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) Panamá, donde no estuvo Luis Mejía por lesión, ante Brasil Foto: AFP

"Mi primer gol con la selección brasileña en un Maracaná lleno, en vísperas de viajar a la Copa del Mundo, es un momento de felicidad", comentó el atacante de 19 años.

Se desató entonces la avalancha: Paquetá se sumó al espectáculo con un remate al borde del área, Igor Thiago provocó un penalti que él mismo capitalizó y Danilo firmó una diana más.

Panamá tuvo un pequeño consuelo con el tanto final de Harvey.

Ancelotti y sus jugadores viajan el lunes en la noche a Nueva Jersey, donde instalarán su base de operaciones.

El 6 de junio, Brasil tendrá ante Egipto su último amistoso previo al Mundial, en el que debutará el 13 de junio contra Marruecos, con Neymar en duda, en el Grupo C, que completan Haití y Escocia.

"Me quedo con el primer tiempo. Hubo desorden en el segundo", expresó a su vez el hispano-danés Thomas Christiansen, técnico de Panamá, que compartirá el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Ghana.

Alineaciones:

Brasil: Alisson (Ederson, 46) - Wesley (Roger Ibáñez, 46), Bremer (Danilo, 46), Léo Pereira, Alex Sandro (Douglas Costa, 46) - Casemiro (Fabinho, 46), Bruno Guimarães (Danilo S., 46) - Luiz Henrique (Rayan, 46), Raphinha (Lucas Paquetá, 46), Vinícius Júnior (Endrick, 46) - Matheus Cunha (Igor Thiago, 46). DT: Carlo Ancelotti.

Panamá: Orlando Mosquera - Amir Murillo, Fidel Escobar (Jiovanny Ramos, 65), José Córdoba (Edgardo Fariña, 66), Andrés Andrade (Roderick Miller, 65), César Blackman (Kadir Barría, 66) - José Luis Rodríguez (Tomás Rodríguez, 66), Yoel Bárcenas (Eric Davis, 66), Carlos Harvey (Víctor Griffith, 84), Ismael Díaz (Cristian Martínez, 46) - Cecilio Waterman (José Fajardo, 46). DT: Thomas Christiansen.

Árbitro: Daniel Schlager (Alemania).

AFP