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Alerta con las canchas de entrenamiento de México: Japón debió cambiar dos veces de predio para preparar el Mundial 2026

Los japoneses tuvieron que cambiar dos veces de campo de entrenamiento debido al mal estado del césped

5 de junio de 2026 8:07 hs
El entrenamiento de Japón en el predio de Tigres

El entrenamiento de Japón en el predio de Tigres

Foto: AFP

La selección de fútbol de Japón, que llegó esta semana a México para preparar el Mundial 2026, ha tenido que cambiar dos veces de campo de entrenamiento debido al mal estado del césped, informaron el viernes varios medios japoneses.

Los Samuráis Azules debían utilizar inicialmente un campo de entrenamiento del club Tigres en San Nicolás de los Garza -área metropolitana de Monterrey-, pero su superficie se deterioró tras las recientes inclemencias meteorológicas.

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Ante ello, el combinado recurrió a otras instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León reservadas para la selección sub-19 de Japón, informó el diario Sports Hochi.

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Sin embargo, insatisfecha con ese terreno alternativo, la selección japonesa volvió a trasladarse y entrenó en un recinto del club Monterrey en la localidad vecina de Santiago, según el mismo medio.

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"Es por culpa del mal tiempo, no podemos hacer nada al respecto. Queremos asegurarnos una preparación óptima" para la Copa del Mundo, declaró el director de selecciones nacionales de la Asociación de Fútbol de Japón, Masakuni Yamamoto.

"Llegamos a esta conclusión (cambiar de sitio de entrenamiento) porque buscamos un mejor entorno", agregó Yamamoto, citado por la prensa japonesa. "Se debe al mal tiempo, así que es inevitable".

Japan's players take part in a training session at the Club Monterrey Training Center at El Barrial in Santiago, Nuevo Leon State, Mexico, on June 4, 2026, ahead of the FIFA 2026 World Cup football tournament. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP)
Entrenamiento de Japón en el Club Monterrey Training Center en El Barrial en Santiago, Nuevo León

Entrenamiento de Japón en el Club Monterrey Training Center en El Barrial en Santiago, Nuevo León

A partir del próximo martes, Japón se incorporará a su campamento base en Nashville, en el estado estadounidense de Tennessee.

"Nos han dicho que los preparativos se desarrollan sin contratiempos en Nashville", añadió Yamamoto.

Integrante del Grupo F, Japón debutará el 14 de junio ante Países Bajos, en Dallas, y posteriormente se medirá con Túnez, el día 20 en Monterrey, y Suecia, el día 25 en Kansas City.

AFP

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