Latam Football Forum 2026 cerró su primera edición, generó un nuevo espacio para la industria del fútbol regional y apunta a su segunda puesta en escena en Uruguay

Se realizó la primera edición del Latam Football Forum 2026 , un encuentro que reunió en el Hotel Bourbon-CONMEBOL Convention Center de Asunción, Paraguay, a referentes de distintos sectores de la industria del fútbol latinoamericano, y se consolidó como un nuevo espacio de diálogo, networking y análisis en el camino hacia el Mundial 2026 .

La actividad convocó a dirigentes de clubes y federaciones, exfutbolistas, periodistas, ejecutivos de medios, representantes, empresas y referentes de la industria deportiva. Abordaron temas vinculados a la gestión del fútbol, derechos deportivos, marketing, internacionalización, liderazgo, medios y el futuro del deporte en la región.

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Latam Forum Football

También participaron dirigentes y representantes de clubes e instituciones de distintos países de América Latina.

Esta primera edición instaló un concepto: crear un espacio regional para conectar a toda la industria del fútbol latinoamericano, fomentando el intercambio de experiencias, el desarrollo de negocios y el debate sobre los desafíos y oportunidades del sector.

Latam Football Forum 2026

Federico Scotellaro, CEO del Latam Football Forum, hizo un balance de la primera edición y adelantó la posibilidad de una nueva instancia del encuentro: “Estamos muy felices con lo que dejó esta primera edición. Se logró instaurar un concepto y demostrar que existe espacio para un gran foro regional del fútbol. Ya estamos pensando en una posible segunda edición y Uruguay aparece como un escenario muy atractivo, especialmente considerando que la final de la Copa Libertadores será el próximo 28 de noviembre en Montevideo. Sin dudas, es un contexto muy importante para seguir construyendo este espacio para toda la industria del fútbol”.