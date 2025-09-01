Ojeda criticó al gobierno por el Presupuesto y apuntó a cambios tributarios: "Va a ser un meme ese clip de Orsi diciendo que no va a subir impuesto"

Andrés Ojeda, senador y secretario general del Partido Colorado , se refirió al Presupuesto que fue presentado el pasado domingo por el Poder Ejecutivo. El texto deberá ser tratado por Diputados y Senadores para su aprobación.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado se reunió este lunes para hacer el “primer análisis” del texto que presentó el gobierno. Ojeda consideró que desde el oficialismo le “mintieron a la gente en cosas que sabían que no iban a poder cumplir”.

El colorado recordó las palabras del subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, quien dijo que el programa del Frente Amplio es “impagable”.

“Agradezco la sinceridad de Vallcorba, que es el único que dijo: ‘no vamos a poder cumplir’. El tema es que siempre supieron que no iban a poder cumplir lo que estaban prometiendo porque todos sabíamos cuáles eran las perspectivas económicas de Uruguay. No ha habido grandes sorpresas”, añadió.

Ojeda también criticó los cambios tributarios que propuso el Ejecutivo a través del Presupuesto. El legislador recordó que el presidente Yamandú Orsi aseguró que no iba a subir los impuestos en el debate con el por entonces candidato Álvaro Delgado.

“Va a ser un meme ese clip de Orsi diciendo que no va a subir impuestos. Aquí vienen aumentos y vienen nuevos impuestos”, criticó.

Para Ojeda “no subir impuestos” fue una promesa a través de la que “se miró a la cara a la ciudadanía y se dijo lo opuesto de lo que se está haciendo”. Con respecto a la idea general que le queda del Presupuesto, el colorado adelantó que es “el incumplimiento de promesas importantes”.