"No tocaría absolutamente nada": Orsi cuestionó propuesta de docentes de eliminar la obligatoriedad en actos patrios

El presidente de la República, Yamandú Orsi , se mostró contrario a la idea de eliminar la obligatoriedad en la asistencia a los actos patrios en las escuelas y dijo que él "no tocaría absolutamente nada" .

"A mí no me cambian en eso. Será que soy de otra época, pero yo no tocaría absolutamente nada ", dijo en rueda de prensa y agregó que las ideas propuestas "son a considerar" .

"Yo tengo un espíritu patriótico bastante exacerbado, va más allá de la emoción, es la convicción ", afirmó el mandatario.

Además, sobre la elección de los abanderados, recordó que eso "estuvo cambiando" con los años.

"Yo soy de la época donde era nota pura y dura. Nota, faltas y conducta, no me olvido. Ahora cambió y los gurises participan de otra forma. Yo qué sé, las autoridades verán cuál es la mejor forma", mencionó.

Días atrás, Cecilia Notari, presidenta de las Asambleas Técnico Docentes (ATD), dijo a Telenoche (Canal 4) que en el marco de una "lluvia de ideas" surgió la propuesta de eliminar la obligatoriedad de los actos patrios, al entender que implican que los niños realicen acciones como desfilar frente a banderas, prometerles fidelidad o entonar frases como "no reclamo más honor que morir por mi bandera", de la marcha Mi bandera.

Este planteo despertó la crítica de la oposición. En particular, la senadora blanca Graciela Bianchi dijo que ideas como esta "son ataques a la base misma de lo que es nuestra nacionalidad, porque los símbolos patrios los tienen países que tienen cuatro o cinco mil años de historia".

"Los símbolos patrios no pierden vigencia, no son una moda, es la reafirmación de quién somos como nación", afirmó la legisladora, quien nunca pensó que los docentes "llegaran a este extremo".

Además, para la senadora esta idea también ataca a la "meritocracia" por ir en contra de los "abanderados".

"Quien les habla como educadora, siempre buscó premiar a los que mejor rendían, a los que más asistían, a los que efectivamente cumplían con sus obligaciones", dijo.

La nacionalista entiende que "hay que seguir la línea de exigir responsabilidad, asistencia, estudiar, y eso se premia, como en cualquier actividad".