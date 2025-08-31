Dólar
JUEGOS DE AZAR

En vivo: el 5 de Oro sortea más de US$ 1,9 millones este domingo 31 de agosto

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00 y se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12

31 de agosto 2025 - 21:45hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este domingo 31 de agosto se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 79.000.000, lo que se traduce en U$S 1.912,832.

El Pozo de Oro sortea un total de $ 16,3 millones, mientras que el Pozo Revancha reparte $ 62,7 millones.

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00 y se pueden seguir a través del YouTube de La Banca o por la transmisión de Canal 12.

Embed - Sorteo 5 de Oro - 31/8/2025

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro La Banca Pozo de Oro

