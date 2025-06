Orsi triplicó su patrimonio, una invitación a pelear y ¿blancos derrotados?

Embed - Los cortocircuitos del Gobierno con el FA y la carrera de los blancos | #GALLETADECAMPAÑA

Orsi triplicó su patrimonio

La Jutep publicó la primera declaración jurada de Yamandú Orsi como presidente y tiene algunos datos interesantes. El ahora mandatario triplicó su patrimonio neto en los últimos cinco años: hoy tiene casi $12,3 (US$ 300 mil) millones a su favor, mientras que al asumir como jefe comunal de Canelones en 2020 declaró $3,8 millones (US$ 92 mil).

Incluso, si la comparación es con 2024 –cuando dejó la Intendencia de Canelones– el patrimonio más que se duplicó: era $5,6 millones hace poco más de un año.

Otra novedad refiere a los inmuebles a su nombre: al renunciar a la intendencia Orsi y su esposa Laura Alonsopérez compartían la propiedad de su casa en Salinas de $3,2 millones. Desde su entorno nos dijeron que hicieron separación de bienes y ahora su compañera mantiene la residencia de $3,4 millones a su nombre, al tiempo que Orsi figura como propietario de otra casa de $6 millones, al lado de la otra.

Allegados al presidente nos contaron que eso se debe a que su madre falleció el año pasado y por tanto él y su hermana heredaron la casa que sus padres tenían en la ciudad de Canelones. Orsi vendió su parte y destinó todo lo recaudado a comprar la nueva vivienda. En su entorno aseguran que está escriturado.

A su patrimonio, aparte de una camioneta Nissan que tiene la familia desde el 2022, se suma la Hyundai Santa Fe híbrida que Orsi compró de su bolsillo para el ejercicio de la presidencia.

El mandatario tiene ingresos mensuales líquidos de $548 mil, mientras que Alonsopérez declara no percibir una remuneración fija.

La declaración del presidente está publicada en la página de la Jutep pero la de Carolina Cosse, pese a que también debería estar ahí, no aparece.

Cortocircuitos con Cancillería

El paso de los días no ha hecho más que profundizar las diferencias entre el Frente Amplio y la Cancillería para referirse al conflicto en franja de Gaza. Comunistas, socialistas, el PVP, los tupamaros, comités de base y hasta Seregnistas y el propio Frente Amplio, con mayor o menor contundencia, acusaron a Israel de estar cometiendo un “genocidio”, mientras Orsi y Lubetkin se han negado a emplear ese término y se limitan a condenar la violencia de ambas partes.

20250422 Mario Lubetkin Foto: Inés Guimaraens

Los sectores ya no solo instan a que Uruguay revea la apertura de la oficina de innovación en Jerusalén, ahora el tema dio carta abierta a muchos frenteamplistas para criticar explícitamente a su propio gobierno.

A eso se suma el anuncio de venias para nombrar a Beatriz Argimón y Carolina Ache como embajadoras. Una minoría encarnada por los senadores Óscar Andrade (PCU) y Gustavo González (PS) puso en duda las razones del gobierno para esos nombramientos y agregan un condimento a la votación de las venias que requieren de mayoría absoluta, aunque en el Frente esperan dirimir la discusión en la interna.

¿Un partido derrotado?

El directorio del Partido Nacional se reunió este lunes y recibió a los intendentes electos que asumirán el próximo 10 de julio. Sin embargo, más allá de la visita hubo algún momento de tensión en la reunión porque Macarena Rubio le cobró a Javier García una declaración del fin de semana.

García, líder de Alianza País, lanzó su candidatura para presidir el directorio –la convención será el próximo 28 de junio– y en su discurso dijo que no quería “un directorio de un partido derrotado”. Eso no le cayó bien a la actual presidenta que, durante la reunión de este lunes, remarcó en varias oportunidades que el Partido Nacional y el actual directorio no están derrotados y mencionó directamente al senador.

Los blancos recién largaron la lucha interna y ya se están pasando facturas.

Javier García, candidato a la Presidencia del Partido Nacional Javier García, candidato a la Presidencia del Partido Nacional Foto: Alianza País

¿Invitación a pelear?

La sesión de la comisión de Ganadería del pasado lunes fue tensa. La discusión por la compra del campo María Dolores por parte del Instituto de Colonización por US$ 32,5 millones, con el ministro Alfredo Fratti y el presidente del instituto Eduardo Viera en sala, generó cruces fuertes con algunas acusaciones cruzadas que están contadas en esta nota.

Sin embargo, no todo queda registrado en la versión taquigráfica. Uno de los momentos más tensos fue cuando Viera acusó al senador blanco Sebastián da Silva de “argentinizar” la discusión sobre la compra del campo. Eso generó un fuerte cruce que terminó con Da Silva diciéndole a Viera que si tenía algo para decirle se lo dijera “afuera”. La versión de los taquígrafos dice dialogados pero más adelante Fratti hizo mención al tema.

“Disculpen si alguno se sintió ofendido por alguna palabra que haya dicho, porque no fue mi intención. La última vez que me peleé a las trompadas –por eso me incomoda bastante esto de «salí pa´afuera»– estaba en segundo año de liceo y era muy imberbe. Ahora con la edad que tengo, la verdad, no se me ocurriría decirle a nadie que salga para afuera”, dijo Fratti en la comisión en referencia al episodio.

Negociaciones para todos lados

La comisión del Senado que está tratando el proyecto de la Caja de Profesionales recibió una cantidad de delegaciones este martes y a partir de este miércoles los legisladores empezarán a bajar a tierra un posible acuerdo. Hay más de un senador, tanto colorado como blanco, que es proclive a retomar el aporte tanto de activos como de pasivos pero lo difícil es alinear a las bancadas.

El FA no necesita los votos en el Senado, donde tiene mayoría, sino que precisa que en Diputados respalden los cambios que haga la cámara alta. El equipo económico estuvo este martes con los legisladores del Frente y el propio Oddone ha mantenido conversaciones con legisladores de la oposición.

Oddone.jpg

Viene demorado

La Rendición de Cuentas ingresó formalmente este lunes al Parlamento llevada personalmente por el ministro de Economía Gabriel Oddone y, de alguna forma, dio el puntapié inicial para la guerra de relatos sobre la herencia recibida por este gobierno. La idea inicial era que en el plenario de este martes la Cámara de Diputados le diera entrada al proyecto y que el equipo económico compareciera ante la comisión de Hacienda y Presupuesto este miércoles.

Sin embargo, esa idea no se concretará y se retrasará, al menos, una semana. En la coordinación de Diputados de este martes el oficialismo transmitió que faltaban algunos documentos que terminarían de ingresar el viernes, según nos contaron legisladores de la oposición.

La agenda versus la gestión

El gobierno de Orsi no tuvo el comienzo que hubiera deseado y eso se traduce tempranamente en expresiones de malestar que surgen desde sus propias filas. “No podemos ser noticia por los escándalos”, dijo cuando era candidato y el archivo le ha jugado en contra con las renuncias de Cairo, Koch y Viera.

Una de ellas provino del “Perro” Gil, exdirector de Comunicación en el Ministerio del Interior de la era Bonomi. Militante del MPP y actual asesor de Charles Carrera, lamentó en una columna que “la agenda la marcaron las renuncias de autoridades que no llegaron a calentar el sillón de sus despachos” y que el propio Orsi “se ha visto abrumado por ruedas de prensa desordenadas que no apuntan a informar sobre la gestión propiamente dicha”.

Gil recordó cuando el gobierno de Mujica convocó a Torre Ejecutiva a todos los encargados de comunicación de los ministerios para estar coordinados a la hora “imponer la agenda”, y llamó a “retomar aquel rumbo”.

También ponderó la “habilidad de concentrar la información” de Lacalle Pou en las conferencias de prensa y promovió que Orsi utilice el mismo mecanismo en lugar del “ping-pong” de las ruedas de prensa que “lo desacomoda y desordena”. El “Perro” Gil escribió además que “decenas de periodistas que pasaron a cumplir funciones para el Poder Ejecutivo no han dado el resultado” esperado.

“Rusofobia” y “reivindicar a Stalin”

El representante del Nuevo Espacio en la Mesa Política del FA, Ismael Blanco, criticó en Russia Today al canciller Lubetkin por afirmar durante una reunión con su par ucraniano que estaba preocupado por las desapariciones de niños en Ucrania. Dijo que esos dichos fueron “muy dolorosos” para él y “para gran parte de la izquierda uruguaya” por no aclarar de dónde provenían, contrario al “principio de neutralidad de Uruguay”.

“No escuchar a Rusia nos genera dolor”, declaró Blanco y agregó que la “rusofobia” es “una batalla cultural” e “ideológica”. “Como hoy se demoniza a Putin, yo voy a reivindicar a Stalin”, recalcó el hombre del Nuevo Espacio en las puertas del Kremlin, tras viajar a Moscú por el aniversario de la victoria soviética sobre los nazis. Blanco recalcó que el triunfo sobre Alemania “no hubiera sido posible” si no “hubiera habido dirigentes de la talla de Stalin” y otros generales soviéticos.

Cada vez menos

La situación de Cabildo Abierto es, por lo menos, compleja. Al duro resultado electoral se le sumaron algunos problemas internos: el Espacio de los Pueblos Libres abandonó el partido y el Encuentro Nacional Cristiano, de la excandidata a la vicepresidencia Lorena Quintana, abrió “un período de reflexión” sobre su rol en la fuerza política.

A esta situación se le sumó que la lista 411 de Nicolás Quintana, la segunda más votada en Montevideo en octubre, también abandonó Cabildo Abierto y en un video en su canal de Youtube el exasesor en comunicación de Manini lo catalogó de dictador. Quintana fue el que durante 2024 llenó Montevideo con imágenes del líder cabildante vestido de militar.

El otro que también se alejó fue el que manejaba la comunicación del partido. Martín Tolmeo ya no trabaja para Cabildo Abierto y ahora lo hace en Comunicación Sur –de Noelia Franco– asesorando al MPP.