"Desilusionó un poquito": Rafael Correa cuestionó la postura de Uruguay tras últimas elecciones en Ecuador

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa (2007-2017), cuestionó la postura del gobierno uruguayo tras las últimas elecciones en su país y expresó su “ desilusión ” por el reconocimiento a Daniel Noboa como ganador.

Correa, quien se encuentra en Uruguay para grabar entrevistas de su programa Conversando con Correa, señaló que le sorprendió la posición adoptada por la administración de Yamandú Orsi. “ Una de las cosas que nos movió el piso fue, con todo respeto y cariño, que el gobierno del presidente Orsi fue el primero en reconocer el resultado cuando la oposición decía ‘hubo fraude’ ”, dijo este viernes en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

En esa línea, sostuvo que esperaba otra actitud de un gobierno de izquierda. “ Por lo menos decir ‘abran las urnas’ ”, planteó, y agregó que la decisión “ desilusionó un poquito ”, aunque aclaró que no trasladó ese malestar al mandatario uruguayo.

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Tras las elecciones del 13 de abril de 2025, el presidente Yamandú Orsi felicitó públicamente a Noboa. “ Saludo al pueblo ecuatoriano por el proceso electoral que acaba de transitar. Y felicito al presidente electo Daniel Noboa por la responsabilidad que el pueblo le ha conferido. Hay mucho para trabajar juntos en este sur de América ”, escribió en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OrsiYamandu/status/1911840938172838377&partner=&hide_thread=false Saludo al pueblo ecuatoriano por el proceso electoral que acaba de transitar. Y felicito al presidente electo Daniel Noboa por la responsabilidad que el pueblo le ha conferido. Hay mucho para trabajar juntos en este sur de América. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) April 14, 2025

Durante la entrevista, Correa también abordó la situación del narcotráfico en la región y planteó la necesidad de revisar las políticas actuales. “Hay que cambiar la estrategia de drogas, las responsabilidades están compartidas”, sostuvo.

En ese sentido, propuso combinar medidas de seguridad con políticas sociales: “Se necesita mano dura contra el crimen organizado pero también desarrollo humano, alternativas de producción, control del consumo, control del lavado de dinero, control de las armas”. Además, afirmó que “Estados Unidos no lucha contra el narcotráfico, lo gestiona”.

El exmandatario también se refirió al escenario político regional y consideró que existe “un claro retroceso”. En su visión, se trata de “una derecha que no respeta absolutamente nada, cavernícola, inconsistente”.

Agenda en Uruguay y reuniones políticas

Durante su estadía en el país, Correa mantuvo reuniones con dirigentes del Frente Amplio, entre ellos su presidente Fernando Pereira, Rafael Michelini y Daniel Mariño. Según explicó Michelini, en esos encuentros se abordaron temas vinculados a la situación política en Ecuador, el contexto internacional y los desafíos en materia de paz.

Además, Correa se reunió con referentes del Partido Comunista del Uruguay, como el ministro Juan Castillo y el senador Óscar Andrade, y también con la exvicepresidenta Lucía Topolansky.

Este jueves Fernando Pereira defendió la reunión del Frente Amplio con Correa y rechazó cuestionamientos por la condena judicial del exmandatario ecuatoriano.

“¿Está requerido por Interpol? No”, afirmó, y sostuvo que el pedido de extradición respondió a una “persecución política”. En esa línea, recordó que Bélgica le otorgó asilo en 2022 y comparó el caso con los de Dilma Rousseff y Lula da Silva.

El presidente frenteamplista insistió en que se trata de un caso de “lawfare” y aseguró que el FA no se reuniría con Correa si tuviera la convicción de su culpabilidad. “Tenemos la convicción de que es alguien perseguido políticamente”, señaló.

Además, cuestionó a la oposición por sus críticas y defendió la transparencia del encuentro: “Por algo no hicimos las reuniones a escondidas”.

El expresidente ecuatoriano señaló que su visita al país tiene un objetivo laboral. “Vine a Uruguay por trabajo, para hacer entrevistas”, afirmó, y explicó que esa actividad forma parte de su forma “de ganarse la vida parcialmente”.

También destacó el proceso político uruguayo. “El Frente ha hecho mucho bien a Uruguay”, dijo, y agregó que “Uruguay es el país más desarrollado o menos subdesarrollado de América Latina y de la región”. En ese sentido, consideró que “que en las últimas cinco elecciones haya ganado cuatro veces la izquierda es muy esperanzador”.