Orsi viajó a Colombia para participar de cumbre de la Celac: Uruguay asumirá presidencia pro tempore del bloque
Según informó el gobierno de Colombia, durante la cumbre se concretará el traspaso de la presidencia pro tempore a Uruguay
20 de marzo de 2026 9:22 hs
El presidente Yamandú Orsi viajó este viernes a Colombia para participar de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), en la que Uruguay asumirá la Presidencia pro tempore del bloque regional.
El encuentro, que se desarrollará este sábado en Bogotá, corresponde a la X Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno y comenzará sobre las 10:00 (hora de Uruguay). Está previsto que Orsi intervenga durante la tarde.
Antes de partir, el mandatario transfirió el mando a la vicepresidenta Carolina Cosse, quien quedó a cargo del Poder Ejecutivo de forma interina durante su ausencia.
Según informó el gobierno de Colombia, durante la cumbre se concretará el traspaso de la presidencia pro tempore a Uruguay y se avanzará en la adopción de la denominada Declaración de Bogotá.
“Durante la cumbre, Colombia hará el traspaso de la Presidencia Pro Tempore a Uruguay. Asimismo, se prevé la adopción de la Declaración de Bogotá, documento en el que los Estados miembros reconocerán los avances del último año en materia de integración regional, cooperación, promoción de la paz y fortalecimiento del multilateralismo en América Latina y el Caribe, además de definir las prioridades que orientarán el trabajo del mecanismo en el próximo periodo”, señalaron desde el gobierno colombiano.