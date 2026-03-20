Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
nubes dispersas
Sábado:
Mín  20°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / VIAJE OFICIAL

Orsi viajó a Colombia para participar de cumbre de la Celac: Uruguay asumirá presidencia pro tempore del bloque

Según informó el gobierno de Colombia, durante la cumbre se concretará el traspaso de la presidencia pro tempore a Uruguay

20 de marzo de 2026 9:22 hs
Captura de pantalla 2026-03-20 091830

El presidente Yamandú Orsi viajó este viernes a Colombia para participar de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), en la que Uruguay asumirá la Presidencia pro tempore del bloque regional.

El encuentro, que se desarrollará este sábado en Bogotá, corresponde a la X Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno y comenzará sobre las 10:00 (hora de Uruguay). Está previsto que Orsi intervenga durante la tarde.

Antes de partir, el mandatario transfirió el mando a la vicepresidenta Carolina Cosse, quien quedó a cargo del Poder Ejecutivo de forma interina durante su ausencia.

Más noticias

Túnel en 18 de Julio: Bergara ganó tiempo y Orsi le abre la puerta a "convencerlos" de que los ómnibus deberían mantenerse en superficie

Universidad brasileña homenajeó a José Mujica: Lula da Silva lo describió como un "gran hermano de América Latina"

Captura de pantalla 2026-03-20 091857

Según informó el gobierno de Colombia, durante la cumbre se concretará el traspaso de la presidencia pro tempore a Uruguay y se avanzará en la adopción de la denominada Declaración de Bogotá.

“Durante la cumbre, Colombia hará el traspaso de la Presidencia Pro Tempore a Uruguay. Asimismo, se prevé la adopción de la Declaración de Bogotá, documento en el que los Estados miembros reconocerán los avances del último año en materia de integración regional, cooperación, promoción de la paz y fortalecimiento del multilateralismo en América Latina y el Caribe, además de definir las prioridades que orientarán el trabajo del mecanismo en el próximo periodo”, señalaron desde el gobierno colombiano.

Las más leídas

El Banco Central instó a la empresa de transporte COT a cesar su actividad en giros postales de dinero

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: Nacional con un grupo accesible y Peñarol con uno más complicado

Ministerio del Interior transmitió "inquietud" al Parlamento por adulteración de matrículas y reclamó una ley para poder multar

Imputaron con prisión a Maximiliano Rodríguez, titular de una empresa vinculada a Conexión Ganadera, por apropiación indebida y falsificación ideológica

Temas

Yamandú Orsi Uruguay Colombia Bogotá Colombia

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos