Orsi viajó a Colombia para participar de cumbre de la Celac: Uruguay asumirá presidencia pro tempore del bloque

El presidente Yamandú Orsi viajó este viernes a Colombia para participar de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), en la que Uruguay asumirá la Presidencia pro tempore del bloque regional.

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El encuentro, que se desarrollará este sábado en Bogotá, corresponde a la X Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno y comenzará sobre las 10:00 (hora de Uruguay). Está previsto que Orsi intervenga durante la tarde.

Antes de partir, el mandatario transfirió el mando a la vicepresidenta Carolina Cosse, quien quedó a cargo del Poder Ejecutivo de forma interina durante su ausencia.

Captura de pantalla 2026-03-20 091857 Según informó el gobierno de Colombia, durante la cumbre se concretará el traspaso de la presidencia pro tempore a Uruguay y se avanzará en la adopción de la denominada Declaración de Bogotá.