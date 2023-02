Hospital Maciel, de centro modelo a foco de conflictos para ASSE: inician auditoría, postergan cirugías y faltan anestesistas

El miércoles 15, la próxima vez que se reúnan, los directores de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) tomarán una decisión que tendrá como objetivo empezar a encauzar una situación que en privado admiten como compleja aunque todavía se nieguen a reconocerlo públicamente.

Se trata de lo que ocurre en el Maciel, que fuera considerado un hospital modelo, y cuya gestión está en el candelero con varios frentes abiertos.

Para comenzar a corregirla, las autoridades aprobarán la destitución del director Aníbal Dutra, que pasará a ser coordinador del comité de infecciones de ASSE, y prevén designar en su lugar al otorrinolaringólogo Gerardo Eguren (director de cirugía de ASSE), tras haber sondeado a la actual directora del INOT, Marianna Gilardoni.

La salida coincidirá con el comienzo de una auditoría por presuntas irregularidades en la comisión de apoyo (que Dutra integra), una denuncia de posibles conflictos de interés que postergan la puesta en funcionamiento del angiógrafo para tratar ACV y un conflicto con los anestesistas que señalan una baja en la calidad asistencial.

Camilo dos Santos

Aníbal Dutra será removido por el directorio de ASSE

Pese a que las autoridades señalaron que había una solución coyuntural y otra estructural (con la creación de un Departamento de Anestesia), un informe realizado este jueves y firmado por el jefe de Cirugía del Maciel, Luis Ruso, menciona diversas dificultades para la próxima semana, que va desde el 13 al 17 de febrero.

Anestesistas

El documento, al que accedió El Observador, menciona que de lunes a miércoles las urgencias y emergencias estarán cubiertas solo por residentes sin un coordinador de retén, y que vista la falta de titulados en el block quirúrgico el martes y miércoles propondrán “diferir” todos los pacientes previstos para esos días.

“En este escenario, los servicios coordinaron 44 pacientes, y se podrían operar 12 con anestesistas de ASSE y 4 con cobertura anestésica de la Unidad Docente Asistencial (UDA) de la Facultad de Medicina” por lo que “en total se diferiría el 63% del total de la coordinación”, resume el documento.

A su vez, subraya que hay una cobertura “muy parcial” en fibrogastroscopia, pero que “no hay cobertura” para el angiógrafo ni para hacer endoscopias respiratorias y tomografías computarizadas.

El informe de situación de Ruso es coincidente con uno del MSP realizado el lunes por integrantes de la división de Fiscalización tras la intimación de la semana pasada.

El acta menciona que las inspectoras fueron recibidas por el director Dutra, el subdirector González y el jefe de cirugía Russo quienes le aseguraron que las guardias que van desde el 6 hasta el 12 no tienen la “dotación requerida” para cubrir todos los servicios.

El documento detalla los problemas encontrados: que las endoscopías respiratorias se hacen dos veces por semana pero solo hay cobertura para un día; que las endoscopías digestivas deben hacerse de lunes a viernes pero solo se cubre miércoles y jueves; que el resonador funciona gracias a un convenio con el Cudim; que no hay cobertura “ningún día” para el angiógrafo aunque “habitualmente” lo cubre la urgencia pero la coordinación se difiere en el tiempo y los usuarios quedan en “lista de espera”.

“A nivel de las endoscopías digestivas se suspendieron 50 estudios y no se coordinaron otros 50, se generó una lista de espera de 100 pacientes al viernes 3 de febrero”, dice y lista todos los procedimientos que se debieron diferir: 30 de neuro; 18 vasculares; 15 arteriografías; 15 endovasculares diversos.

“En suma: hasta el 12 de febrero se mantiene cobertura con anestesia para urgencia y emergencia, manteniéndose guardias sin cubrir relacionada a los servicios que se listan más arriba y que impacta en estudios y procedimientos quirúrgicos de coordinación”, sentencia el documento.

Camilo dos Santos

ASSE creará un Departamento de Anestesia en el Maciel

Aunque no estaba en la convocatoria, la situación del Maciel formó parte de las preguntas que los dirigentes del Frente Amplio le realizaron al directorio de ASSE en el Parlamento el viernes 9. Tras ese encuentro, Cipriani dijo en rueda de prensa que el servicio de anestesia estaba “cubierto”, algo que es rechazado por los dirigentes del FA Federico Preve y Luis Gallo.

Gallo asistió este jueves al hospital y se reunió con varios jefes para conocer de primera mano la situación. “Cipriani dijo que estaban en vías de solución, pero la verdad es que al día de hoy no hay nada resuelto. La situación, decían los cirujanos, es dramática. Lo que ellos reclaman es que haya un protocolo de actuación en el mientras tanto y que no haya un accidente. La realidad que cuenta el directorio de ASSE no es lo que uno vive cuando va al Maciel”, dijo a El Observador mientras que Preve aseguró que hubo una "tomada de pelo" del presidente de ASSE a la población.

El jueves 2, el MSP intimó a ASSE a restablecer a los anestesistas en el Maciel, algo que fue informado por el ministro Daniel Salinas a Cipriani en la noche y provocó críticas en el directorio del organismo, ya que los directores sociales (Natalia Pereyra y Pablo Cabrera) se enteraron de la información por la prensa.

Esa situación motivó que ambos directores enviaran una carta dirigida a Cipriani en la que pidieron hacer un directorio extraordinario ese mismo viernes, algo que ocurrió minutos después que las autoridades políticas estuvieran en el Parlamento. “Habiendo tomado conocimiento extraoficialmente, remitimos el presente a efectos de solicitar la convocatoria a sesión extraordinaria en carácter de grave y urgente en atención al tenor de lo consignado en el citado documento”, dice el texto.

Auditoría

Este jueves ASSE envió un escribano a las oficinas donde funciona la comisión de apoyo para que labre un acta de los materiales que hay, ya que los auditores comenzarán a trabajar este viernes.

La auditoría fue aprobada en el directorio del miércoles 8, tal como informó El País, y abarca a la gestión encabezada por el infectólogo Homero Bagnulo. Lo que se buscará determinar es si hubo irregularidades en un préstamo y en la contratación de profesionales.

La gestión de la comisión de apoyo también es seguida con atención por la oposición, ya que mientras el directorio sesionaba, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, y el neurólogo Federico Preve, informaban en sus redes sociales que habían realizado un pedido de acceso a la información pública para conocer gastos y compras desde el 2020, contrataciones, proyectos aprobados y los balances financieros.

Tanto la auditoría como el pedido de la oposición tienen como punto de partida un documento interno del Maciel con diferentes denuncias contra la comisión encabezada por Bagnulo, que las rechaza y asegura que gestión es transparente y ha tenido como objetivo mejorar algunos procesos en el Maciel.