Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  10°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / CRUCE

Colorados cuestionaron "error garrafal histórico" del Gerardo Caetano en video sobre la Independencia publicado por Presidencia

Andrés Ojeda informó que se comunicó con Alejandro Sánchez y sacarán la parte del historiador, para luego volver a subir el material

26 de agosto 2025 - 15:23hs
Colorados cuestionaron a Gerardo Caetano

Colorados cuestionaron a Gerardo Caetano

Los colorados Robert Silva y Ope Pasquet, cuestionaron el "garrafal error histórico" cometido por el historiador Gerardo Caetano en video sobre el 25 de agosto de 1825, día de la Declaratoria de la Independencia, publicado por Presidencia.

En particular, los colorados se mostraron críticos con un fragmento del filme donde Caetano sostiene que Fructuoso Rivera estaba del lado de Lecor en fechas de la declaración de Independencia.

En el documental, el historiador recordó que en la década de los 20 en fechas del centenario, hubo una "polémica muy fuerte", donde estaba en dispuesta dentro del Parlamento "dos leyes confrontadas".

Más noticias
Nicolás Viera y Sebastián Da Silva
PARLAMENTO

Blancos y colorados se retiran de la coordinación parlamentaria, tras acusar al FA de no cumplir con la palabra; piden sancionar la conducta de Nicolás Viera

diputado colorado propone modificar el reglamento de interpelaciones para reducir su duracion y lograr un modelo mas eficiente

Diputado colorado propone modificar el reglamento de interpelaciones para reducir su duración y lograr un "modelo más eficiente"

"La ley que fijaba el 25 de agosto como fecha de la Independencia Nacional, que era una ley básicamente defendida por el Partido Nacional, con algunos colorados, y la ley del 18 de julio como fecha del inicio de la nación, que era una fecha básicamente colorada, y eso tenía que ver con visiones en las que estaban involucrados nada menos que los fundadores de ambos partidos", señaló.

Luego, apuntó en particular al fundador del Partido Colorado, Fructuoso Rivera, y sostuvo que el 25 de agosto de 1825 "estaba del otro lado", adhiriendo a las "fuerzas de Lecor". "Entonces era muy difícil para los colorados defender una fecha de esa magnitud", dijo.

Estas expresiones dentro del documental molestaron en filas coloradas. El primero en referirse al tema fue el exdiputado Ope Pasquet que dijo en su cuenta de X que "seguramente" el historiador haya sufrido un "lapsus" en su memoria.

"Desde el 'abrazo del Monzón', ocurrido el 29 de abril de aquel año, Rivera y Lavalleja luchaban juntos contra los brasileños. El error es demasiado grueso, no es inocuo y debe ser corregido", escribió.

"El Partido Colorado debe hacer cuestión de esto, porque en la misma frase en la que Caetano dice lo que dijo recuerda que Rivera fue el fundador del PC y agrega que es por esa razón -o sea, porque Rivera estaba apoyando a Lecor el 25 de agosto de 1825- que los colorados miran con poca simpatía a esa fecha. Demasiado", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/opepasquet/status/1960326812723970396&partner=&hide_thread=false

Tras esto, el senador colorado Robert Silva respaldó las palabras de Pasquet y catalogó el hecho como algo "nada menor".

De acuerdo con el senador, en la sesión del próximo lunes en el Comité Ejecutivo Nacional del PC solicitarán "formalmente" corregir ese "garrafal error histórico".

"Como ha sido reconocido por tantos historiadores, la acción de Fructuoso Rivera en el proceso independentista de nuestro Uruguay fue fundamental, en particular a partir del 'abrazo del Monzón' en abril de 1825", cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RobertSilvaUy/status/1960338989614797094&partner=&hide_thread=false

Finalmente, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, anunció que se comunicó con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y le aseguró que el video "está en proceso de corrección y se volverá a publicar eliminándose la parte que contiene el error".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AndresOjedaOk/status/1960404336976257533&partner=&hide_thread=false
Temas:

Colorados Gerardo Caetano robert silva Ope Pasquet Declaratoria de la Independencia Presidencia

Seguí leyendo

Las más leídas

El meteorólogo espera que el veranillo dure tres días
CLIMA

Meteorólogo prevé la llegada de un nuevo "veranillo" este martes y luego el arribo del temporal de Santa Rosa: ¿qué temperaturas se esperan?

Nicolás Lodeiro de Nacional ante Paysandú FC
COPA AUF URUGUAY

Huracán FC vs Nacional: día, hora y dónde ver al tricolor en su debut en la Copa AUF Uruguay

Accidente laboral: trabajador de 51 años murió cuando operaba una máquina retroexcavadora y se le cayó encima un muro
MONTEVIDEO

Accidente laboral: trabajador de 51 años murió cuando operaba una máquina retroexcavadora y se le cayó encima un muro

Un semestre con la familia Salle en el Parlamento: el libro que le recomendó Oddone, los 20 masones colorados y la trastienda política
IDENTIDAD SOBERANA

Un semestre con la familia Salle en el Parlamento: el libro que le recomendó Oddone, los "20 masones" colorados y la trastienda política

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos