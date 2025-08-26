Colorados cuestionaron "error garrafal histórico" del Gerardo Caetano en video sobre la Independencia publicado por Presidencia

Los colorados Robert Silva y Ope Pasquet , cuestionaron el "garrafal error histórico" cometido por el historiador Gerardo Caetano en video sobre el 25 de agosto de 1825, día de la Declaratoria de la Independencia, publicado por Presidencia.

En particular, los colorados se mostraron críticos con un fragmento del filme donde Caetano sostiene que Fructuoso Rivera estaba del lado de Lecor en fechas de la declaración de Independencia .

En el documental, el historiador recordó que en la década de los 20 en fechas del centenario, hubo una "polémica muy fuerte" , donde estaba en dispuesta dentro del Parlamento "dos leyes confrontadas" .

"La ley que fijaba el 25 de agosto como fecha de la Independencia Nacional, que era una ley básicamente defendida por el Partido Nacional, con algunos colorados, y la ley del 18 de julio como fecha del inicio de la nación, que era una fecha básicamente colorada, y eso tenía que ver con visiones en las que estaban involucrados nada menos que los fundadores de ambos partidos ", señaló.

Luego, apuntó en particular al fundador del Partido Colorado, Fructuoso Rivera, y sostuvo que el 25 de agosto de 1825 "estaba del otro lado", adhiriendo a las "fuerzas de Lecor". "Entonces era muy difícil para los colorados defender una fecha de esa magnitud", dijo.

Estas expresiones dentro del documental molestaron en filas coloradas. El primero en referirse al tema fue el exdiputado Ope Pasquet que dijo en su cuenta de X que "seguramente" el historiador haya sufrido un "lapsus" en su memoria.

"Desde el 'abrazo del Monzón', ocurrido el 29 de abril de aquel año, Rivera y Lavalleja luchaban juntos contra los brasileños. El error es demasiado grueso, no es inocuo y debe ser corregido", escribió.

"El Partido Colorado debe hacer cuestión de esto, porque en la misma frase en la que Caetano dice lo que dijo recuerda que Rivera fue el fundador del PC y agrega que es por esa razón -o sea, porque Rivera estaba apoyando a Lecor el 25 de agosto de 1825- que los colorados miran con poca simpatía a esa fecha. Demasiado", añadió.

— Ope Pasquet (@opepasquet) August 26, 2025

Tras esto, el senador colorado Robert Silva respaldó las palabras de Pasquet y catalogó el hecho como algo "nada menor".

De acuerdo con el senador, en la sesión del próximo lunes en el Comité Ejecutivo Nacional del PC solicitarán "formalmente" corregir ese "garrafal error histórico".

"Como ha sido reconocido por tantos historiadores, la acción de Fructuoso Rivera en el proceso independentista de nuestro Uruguay fue fundamental, en particular a partir del 'abrazo del Monzón' en abril de 1825", cerró.

— Robert Silva (@RobertSilvaUy) August 26, 2025

Finalmente, el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, anunció que se comunicó con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y le aseguró que el video "está en proceso de corrección y se volverá a publicar eliminándose la parte que contiene el error".