El Observador / NACIONAL

El cambio de último momento que hará Pablo Peirano en los titulares de Nacional para enfrentar a River Plate por el Torneo Clausura, y los 11 que jugarán

29 de agosto 2025 - 13:23hs
Pablo Peirano es el técnico de Nacional

Foto: Leonardo Carreño

Nacional volvió a entrenar este viernes pensando en el encuentro de este sábado contra River Plate a la hora 16 en el Parque Saroldi, en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura con la intención de mejorar lo que viene mostrando últimamente el equipo. El técnico Pablo Peirano, según informó una fuente del club a Referí, colocará un cambio de último momento entre los titulares, por lo que en el lateral izquierdo jugará Diego Romero en lugar de Juan Pablo Patiño.

El equipo tricolor viene de empatar 0-0 ante Boston River como local en el Gran Parque Central y sin público, debido a la sanción de cuatro encuentros por los hechos violentos de la final del Torneo Intermedio, y dejó 2 puntos muy importantes por el camino.

El colombiano Patiño se queda afuera del equipo

El lateral izquierdo colombiano Juan Pablo Patiño, no comenzó bien este Torneo Clausura.

Tanto es así, que fue superado en la mayoría de los encuentros, por parte de sus rivales.

 Ignacio Sosa
20250823 Baltasar Barcia de Boston River ante la marca de Juan Pablo Patiño de Nacional por el Torneo Clausura
En ese contexto, si bien Pablo Peirano le dio siempre la titularidad, en tres de los cuatro partidos que jugó, lo sacó.

Contra Boston River, el colombiano jugó solo el primer tiempo y el DT lo sacó.

"Cada partido es una historia diferente. Me gustó mucho cómo empezó (Nicolás) Lodeiro hoy, (Juan Pablo) Patiño fue superado en velocidad y lo sustituimos", aclaró Peirano el pasado sábado en la conferencia de prensa tras la igualdad ante Boston River.

Diego Romero
Diego Romero, nuevo jugador de Nacional

Así, Diego Romero será titular en Nacional este sábado contra River Plate.

El equipo con el que trabajó Pablo Peirano, según pudo saber Referí fue con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Christian Oliva, Luciano Boggio; Juan Cruz De los Santos, Lucas Villalba; Nicolás López y Maximiliano Gómez.

Nacional River Plate Torneo Clausura Pablo Peirano Diego Romero Juan Pablo Patiño

