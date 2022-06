Nacional, la Intendencia y la Junta Departamental de Florida homenajearon a De Lima, quien no pudo asistir por estar internado

El exfutbolista de Nacional y Peñarol, Juan Carlos De Lima, fue homenajeado el pasado sábado en Florida, su ciudad natal, donde se bautizó con su nombre una tribuna del reacondicionado Estadio Campeones Olímpicos.

El exdelantero no pudo estar en el acto debido a que desde hace un tiempo está afectado por un problema de salud, por el que permanece internado, según supo Referí.

La Intendencia de Florida y la Junta Departamental de Florida rindieron homenaje al delantero, quien estuvo representado por sus hijos y familiares.

Además, se develó su nombre en una de las tribunas del Campeones Olímpicos, en la cabecera donde recientemente se instaló la pantalla gigante que estaba en el Estadio Centenario, luego de que se aprobara la iniciativa en la Junta local.

Nacional dijo presente

El Club Nacional de Football también formó parte de los homenajes al entregarle a la familia del delantero una camiseta con el número 9 y con su nombre.

Se le hace entrega de placas por parte de autoridades de la Junta Departamental de Florida y de la Intendencia de Florida a familiares de Juan Carlos de Lima, campeón de América y del mundo.

El intendente de Florida, Guillermo López, entregó la casaca tricolor.

De Lima fue el delantero del equipo con el que los albos ganaron la Copa Libertadores de 1988, con un gol clave ante América de Cali en Colombia por semifinales, y la posterior Copa Intercontinental de ese año. Jugó 9 meses en el club a pedido de Roberto Fleitas, el DT que lo había dirigido en Liverpool y que solicitó su llegada.

Esos fueron sus dos títulos con los tricolores, que también fueron los últimos logrados por un equipo uruguayo en esas competiciones.

En la ceremonia del sábado en Florida estuvo presente el directivo albo José López Rubio, quien es oriundo de esa ciudad y que también es director de la Intendencia departamental.

Se realizó homenaje a los campeones del 90 y 67.

Se realizó homenaje a los campeones del 90 y 67. El Vicepresidente de la Junta, la Secretaria General y los coordinadores del PN, PC y FA, Ludelmar Torres, Juan Lacassy y Fabiel González, entregaron placa a Omar "pato" Fererri y a Juan Carlos De Lima.

Luego de su paso por Nacional, De Lima volvió al fútbol uruguayo en 1993 para jugar en Defensor, donde un joven Sebastián Abreu lo tenía como ídolo al compartir el mismo plantel. En ese entonces, según contó el futbolista en una entrevista a "Lo que el ojo no ve", hubo amigos que le pidieron a Fleitas que lo contratara para los tricolores, pero el DT, que estaba nuevamente en el equipo, no lo tuvo en cuenta.

“En Nacional tuve la posibilidad de volver en mi plenitud y me dijeron que no. La culpa no la tuvo Nacional, la tuvo el técnico”, expresó en ese espacio de YouTube en el año 2016.

De Lima tiene la particularidad que jugó en los dos grandes del fútbol uruguayo, al llegar en 1997 a Peñarol, tras haber quedado libre en Defensor, siendo artífice para el segundo quinquenio aurinegro, marcando goles para sellar victorias claves como ante Cerro, y ante Nacional en el clásico del 4-3 y en el 3-2 de la semifinal previa a la final con Defensor.

En el inicio de aquel año 1997, Juan Pedro Damiani, integrante del consejo directivo aurinegro en ese momento, estableció contactos para fichar a Diego Maradona. Se anunció su llegada, con una presentación en Paysandú, pero finalmente no se llegó a un acuerdo y la opción que tomó el club fue contratar a De Lima, que era había sido figura en Defensor Sporting pero que había quedado libre.

Años después, De Lima volvió a Nacional como ayudante técnico de Martín Lasarte en 2006.

El Loco Abreu, como jugador tricolor, le rindió homenaje en un partido.

Ahora Nacional volvió a formar parte de un reconocimiento al delantero, quien fue parte de la última gran conquista de los tricolores y del fútbol uruguayo a nivel de clubes.