En medio de sus vacaciones, Lamine Yamal jugó un fútbol con unos niños en las playas de Dubái; mirá el video

LaLiga de España paró por varios días debido a las fiestas, y varios futbolistas aprovecharon para tomarse unas vacaciones fuera del país. Uno de ellos es Lamine Yamal , la joven figura de 18 años del Barcelona , que se fue por algunos días a Dubái, capital de Emiratos Árabes Unidos.

En medio de sus vacaciones, el internacional con España fue visto jugando un partido en medio de las playas de Dubai con unos niños .

El usuario de Instagram @ismail.qc vio la situación y la grabó para publicarla en redes sociales . En los videos se puede a ver a Yamal practicando distintos lujos y hablando con los jóvenes con los que compartió "cancha".

Tras algunos minutos jugando, el joven futbolista decidió retirarse del picado, y los niños lo despidieron con aplausos .

Imagine playing a game of footy on the beach and Lamine Yamal joins



Yeah, that's a lifetime memory



IG/ismail.qc pic.twitter.com/yp2tl1yIUn — 433 (@433) December 25, 2025

Yamal viene de quedar segundo en la votación del premio a mejor jugador del año de FIFA The Best por detrás de Ousmane Dembélé, meses después de también quedar detrás del francés en la gala del Balón de Oro, en la que recibió el premio a mejor jugador joven del año.

En la actual temporada convirtió nueve goles y aportó once asistencias en 20 encuentros con el Barcelona, lo que significa que cuenta con un promedio de una participación en goles por partido jugado.