Daniel Siebert, el alemán que fue determinante en la eliminación de Uruguay en el Mundial de Catar, fue designado para el partido más importante de su carrera

La final de la UEFA Champions League que disputará el campeón vigente, Paris Saint-Germain, con Arsenal, ya tiene designación arbitral y se trata de un viejo conocido de Uruguay: el alemán Daniel Siebert.

El partido se jugará el sábado 30 de mayo en el Puskas Arenas de Budapest.

Siebert es muy recordado por Uruguay porque fue quien impartió justicia en el estadio de Al Janoub el pasado 2 de diciembre de 2022, cuando la celeste enfrentó a Ghana en el último partido de la fase de grupos del Mundial de Catar 2022.

En aquel partido, que Uruguay ganó 2-0 con dos tantos de Giorgian De Arrascaeta, Siebert cobró a instancias del VAR un penal a favor de Ghana por un toque leve. El remate fue atajado por Sergio Rochet.

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Posteriormente, no cobró a favor de Uruguay un penal sobre Darwin Núñez por un contacto que tuvo idéntica intensidad con el que sí le cobró a Ghana. El juez fue llamado a revisar la incidencia en el VAR pero en este caso optó por desestimar la sanción de pena máxima.

Sobre el final del partido, tampoco cobró un claro penal de Alidu Seidu sobre Edison Cavani. En ese caso, el VAR ni siquiera llamó al juez a revisión.

Varios jugadores uruguayos acometieron contra el árbitro al final del partido. Cavani resultó amonestado y luego el Matador tiró el monitor del VAR, enfurecido.

José María Giménez agredió a un oficial de FIFA y recibió una sanción de cuatro partidos.

Por las protestas, Fernando Muslera también recibió cuatro encuentros de castigo. Cavani y Diego Godín fueron sancionados con un juego.

Los errores del juez se sumaron al mal manejo que hizo Diego Alonso del plantel, a su cauteloso planteo en el debut con Corea del Sur, a la derrota neta contra Portugal y a los enormes fallos del propio entrenador ante Ghana que falló en lo estratégico al hacer retroceder, tras el 2-0, al equipo que necesitaba un tercer gol para clasificar mientras jugaban al mismo tiempo Corea y Portugal en partido que tuvo dos entrenadores portugueses y que se definió en tiempo agregado con un contragolpe de los asiáticos en un córner a favor de un Portugal que no necesitaba ir tan arriba para dejar desguarnecida la defensa.

Siebert es profesional desde 2015 y que tiene 201 partidos dirigidos entre la Bundesliga y la DFB Pokal, 98 en Bundesliga 2 y 55 en la tercera división.

Luego de ese partido no volvió a actuar en el Mundial de Catar aunque sí lo hizo dos años después en la Eurocopa de Alemania 2024.

En esta ocasión no fue designado para el Mundial 2026 pero sí tendrá el premio de dirigir la final de la Champions lo que supondrá el partido más importante de su carrera.