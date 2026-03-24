Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  15°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Mundo / ONU ELECCIONES

El gobierno de José Antonio Kast retiró el apoyo de Chile a Michelle Bachelet como candidata a la ONU

"Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario", señaló el canciller chileno, en caso de que Bachelet igual continúe con la candidatura

24 de marzo de 2026 15:58 hs
La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Archivo

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Archivo

Getty Images

El Gobierno chileno, liderado por el ultraderechista José Antonio Kast, anunció este martes que retira su apoyo a la candidatura a la ONU de la expresidenta chilena socialista Michelle Bachelet, impulsada por la anterior Administración junto a México y Brasil.

En un comunicado oficial difundido a los medios, el ministerio chileno de Asuntos Exteriores explicó: "Hemos llegado a la conviccion que el contexto de esta eleccion, la dispersion de candidaturas de paises de America Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulacion".

"Junto con retirar el patrocinio de Chile, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas que nos representan en el exterior dejaran de participar en los esfuerzos de promocion de esta candidatura", agregó.

Más noticias

Nayib Bukele es el líder internacional con mejor imagen entre los uruguayos, según encuesta de Equipos

El cable de fibra óptica chino que rompió la transición de gobierno entre Boric y Kast en Chile (y por el que EE.UU. sancionó a funcionarios del país)

AFP__20251212__87VN8EZ__v2__MidRes__ChileElectionRunoffCampaign
José Antonio Kast

José Antonio Kast

"Con todo, en consideracion a la trayectoria de la expresidenta Bachelet y en el caso de que ella decida continuar con su postulacion, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario", agregó.

La candidatura de Bachelet, quien tiene un gran prestigio en el organismo internacional, donde fue Directora ejecutiva de ONU Mujeres y Secretaria general adjunta de la ONU, fue impulsada por el expresidente progresista chileno Gabriel Boric, pocos meses antes de traspasar el poder, el pasado 11 de marzo.

Bachelet partía entre las favoritas, ya que se entiende que todo apunta a que la rotación llevará a la secretaria general de la ONU a un candidato o candidata de Latinoamérica, y que por primera vez en la historia podría ser mujer.

Durante la campaña electoral, el ultraderechista José Antonio Kast ya dejó entrever que no apostaba por ella por las señales de oposición a su candidatura expresadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

El anuncio coincidió este martes con las críticas al Gobierno chileno por la alza histórica a los precios del combustible, que repercutirá de forma directa en el bolsillo de los ciudadanos y que ha desencadenado una oleada de malestar y protesta en todo el país.

Con información de EFE

Las más leídas

"Venía todo bien, hasta que algo no salió tan bien": Orlando Petinatti volvió a Malos Pensamientos después de un percance de salud

Dieta marinera: la ANP paga más de US$ 700.000 al año en alimentos para la tripulación de dragado

Orsi dijo que la obra más compleja de la reforma del transporte es Tres Cruces y no descartó tomarse "un tiempo más" para decidir túnel en 18 de Julio

Estados Unidos confirmó el envío de uno de sus portaaviones a Uruguay: a qué viene y fecha estimada de arribo

Temas

José Antonio Kast Chile ONU Michelle Bachelet

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos