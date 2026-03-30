"Es el mejor regalo de mi vida": Céline Dion anuncia su vuelta a los escenarios tras ser diagnosticada con el "síndrome de la persona rígida"

Céline Dion anunció su regreso a los escenarios, cuatro años después de haber sido diagnosticada con una enfermedad incurable que afectó su voz para cantar y su capacidad para caminar.

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La estrella, conocida por potentes baladas como My Heart Will Go On y Because You Loved Me, ofrecerá una serie de 10 conciertos en el Paris La Défense Arena con capacidad para 40.000 espectadores en septiembre y octubre.

El anuncio se dio el mismo día de su cumpleaños número 58. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Dion calificó su regreso como "el mejor regalo de mi vida".

Céline Dion volverá a los escenarios en París en 2026 tras su lucha contra una rara enfermedad

"Estoy más que lista para hacer esto", les dijo a sus seguidores. "Me siento bien, me siento fuerte, me siento emocionada y, por supuesto, un poco nerviosa".

Refiriéndose a su estado de salud, Dion comentó: "Me encuentro muy bien. Estoy administrando mi salud y me siento bien. Vuelvo a cantar e incluso me animo a bailar un poco".

"Pero tengo que decirles algo muy importante: a lo largo de estos últimos años, con cada día que pasaba, he sentido sus oraciones y su apoyo, su bondad y su amor".

"Les estoy profundamente agradecida a todos ustedes. ¡No veo la hora de volver a verlos!", agregó.

Demanda de entradas

Getty Images Céline Dion no se presentaba con un espectáculo propio desde 2020.

Dion, una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos, no ha ofrecido un espectáculo propio desde su actuación en Newark, Nueva Jersey, el 8 de marzo de 2020.

Su gira Courage se vio interrumpida por el estallido de la pandemia de covid-19, antes de que se le diagnosticara el síndrome de la persona rígida, lo que la obligó a cancelar todos sus conciertos.

Para su regreso a los escenarios, todas las fechas están espaciadas por varios días, posiblemente para evitar una demanda excesiva en su salud física.

Las entradas saldrán a la venta a partir del 7 de abril. Se prevé que la demanda sea astronómica. No obstante, los seguidores podrán registrarse en el sitio web oficial a partir del martes 31 de marzo.

Los planes para el regreso de Dion fueron filtrados inicialmente por el periódico franco-canadiense La Presse la semana pasada.

Poco después, los fans vieron carteles con letras de Dion por toda la capital francesa.

El lunes por la noche, poco después de las 10 p. m. (hora local), la Torre Eiffel se iluminó con el mensaje "París, estoy lista" y los fans disfrutaron de una selección musical con canciones como "I'm Alive", "Encore Un Soir" y "My Heart Will Go On".

Dion también grabó una versión en francés del video que anunciaba la gira, el cual se reprodujo por altavoces mientras la Torre se iluminaba con luces moradas.

Getty Images La Torre Eiffel se iluminó con luces y mensajes para anunciar el regreso de Celine Dion.

Dificultad para caminar

Dion anunció en diciembre de 2022 que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida (SPS, por sus siglas en inglés).

En un emotivo video publicado en Instagram, contó a sus seguidores que la enfermedad había alterado "cada aspecto de mi vida cotidiana".

El SPS, que afecta a unas 8.000 personas en todo el mundo, es una enfermedad neurológica provocada por un funcionamiento incorrecto de las señales que los nervios envían a los músculos.

La afección provoca espasmos musculares y puede afectar la movilidad. Para algunas personas, puede llegar a ser incapacitante. No se conoce ninguna cura.

En declaraciones a BBC en 2024, Dion relató que notó los síntomas por primera vez cuando su voz empezó a fallarle durante una gira.

"Sentí algo extraño, como un pequeño espasmo", dijo.

"Me costaba hablar, había empezando a forzar un poco la voz."

En aquel momento, sintió que le resultaba imposible tomarse un descanso, por lo que experimentó cantando en un registro más grave para aliviar la tensión en sus cuerdas vocales.

"Estos espectáculos agotaron las entradas durante un año y medio, recorriendo el mundo. Y voy a decirle a la gente: '¿Disculpen mi espasmo? ¿Disculpen mi je ne sais quoi?".

Sin embargo, la molestia empeoró, "causándome a veces dificultades al caminar e impidiéndome utilizar las cuerdas vocales para cantar de la manera a la que estoy acostumbrada", declaró a NBC News.

"Es como si alguien te estuviera estrangulando. Es como si alguien te estuviera presionando la laringe, la faringe".

EPA La semana pasada aparecieron carteles que anticipaban su regreso en París.

Sin embargo, Dion estaba decidida a no permitir que el SPS dominara su vida.

En 2024, contó a la revista Vogue Francia los intensos esfuerzos que había realizado para combatir la enfermedad.

"En mi opinión, tengo dos opciones. O entreno como una atleta y me esfuerzo al máximo, o me desconecto y se acabó", dijo.

"He decidido trabajar con todo mi ser, de pies a cabeza, con un equipo médico. Cinco días a la semana recibo terapia atlética, física y vocal. Trabajo mis dedos de los pies, mis rodillas, mis pantorrillas, mis dedos, mi canto, mi voz", agregó.

El esfuerzo valió la pena. Dion hizo un emotivo regreso en los Juegos Olímpicos de París 2024, interpretando el clásico Hymne à l'Amour ("Himno al Amor") de Edith Piaf desde la Torre Eiffel.

Esa fue también la primera canción que sonó cuando se anunciaron que regresarían sus conciertos en la Torre Eiffel.

La estrella canadiense siempre ha sentido una gran afinidad por esa ciudad.

"Quiero amar más cuando estoy en París", dijo a Vogue en 2024. "Me hace amar más las cosas".

BBC

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FUENTE: BBC