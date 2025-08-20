Dólar
Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 20 de agosto

En Montevideo y Área Metropolitana la mínima será de 12 °C y la máxima alcanzará los 16 °C

20 de agosto 2025 - 7:19hs
20250331 Mal tiempo, nubes grises, temporal, clima.
Foto: Inés Guimaraens

El pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para este miércoles 20 de agosto anticipa un día marcado por condiciones inestables en distintas zonas del país, con lluvias y tormentas que afectarán especialmente la mañana. Se espera que los vientos sean intensos, con rachas que podrían superar los 70 km/h en algunas regiones.

Montevideo y Área Metropolitana

Temperaturas: Mínima de 12 °C, máxima de 16 °C.

Mañana: Se prevé cielo cubierto, con precipitaciones y posibles tormentas. Los vientos serán del norte y noroeste, con velocidades de entre 20 y 40 km/h, y ráfagas que podrían llegar a los 50-60 km/h.

Tarde/Noche: Se espera una disminución de la nubosidad y la mejora del clima, aunque continuarán las precipitaciones. Los vientos cambiarán al sector oeste, con intensidades de 30 a 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h.

Este

Temperaturas: Mínima de 12 °C, máxima de 18 °C.

Mañana: La jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, lluvias y posibles tormentas. El viento será del norte, con rachas de hasta 50 km/h.

Tarde/Noche: El tiempo mejorará, aunque seguirá nublado. Se esperan más lluvias, con vientos del noroeste y oeste, alcanzando los 40-60 km/h, y ráfagas de hasta 80 km/h, especialmente en las zonas costeras.

Oeste

Temperaturas: Mínima de 10 °C, máxima de 19 °C.

Mañana: La mañana será mayormente cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas. El viento soplará del noroeste al suroeste, alcanzando velocidades de hasta 60 km/h.

Tarde/Noche: A medida que avance el día, la nubosidad disminuirá y las lluvias cesarán, aunque los vientos seguirán siendo fuertes, con ráfagas de entre 60 y 70 km/h.

Norte

Temperaturas: Mínima de 10 °C, máxima de 19 °C.

Mañana: El cielo estará cubierto con lluvias y vientos del noroeste al oeste. Las ráfagas alcanzarán los 50-60 km/h.

Tarde/Noche: El clima mejorará con una disminución de la nubosidad y escasas precipitaciones. Se prevén algunas neblinas y vientos del sector oeste, con ráfagas de hasta 50 km/h.

