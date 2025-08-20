Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 20 de agosto

El pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para este miércoles 20 de agosto anticipa un día marcado por condiciones inestables en distintas zonas del país , con lluvias y tormentas que afectarán especialmente la mañana . Se espera que los vientos sean intensos , con rachas que podrían superar los 70 km/h en algunas regiones.

Temperaturas : Mínima de 12 °C, máxima de 16 °C.

Mañana : Se prevé cielo cubierto, con precipitaciones y posibles tormentas. Los vientos serán del norte y noroeste, con velocidades de entre 20 y 40 km/h, y ráfagas que podrían llegar a los 50-60 km/h.

Tarde/Noche : Se espera una disminución de la nubosidad y la mejora del clima, aunque continuarán las precipitaciones. Los vientos cambiarán al sector oeste, con intensidades de 30 a 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h.

Este

Temperaturas: Mínima de 12 °C, máxima de 18 °C.

Mañana: La jornada comenzará con cielo nuboso y cubierto, lluvias y posibles tormentas. El viento será del norte, con rachas de hasta 50 km/h.

Tarde/Noche: El tiempo mejorará, aunque seguirá nublado. Se esperan más lluvias, con vientos del noroeste y oeste, alcanzando los 40-60 km/h, y ráfagas de hasta 80 km/h, especialmente en las zonas costeras.

Oeste

Temperaturas: Mínima de 10 °C, máxima de 19 °C.

Mañana: La mañana será mayormente cubierta, con precipitaciones y tormentas aisladas. El viento soplará del noroeste al suroeste, alcanzando velocidades de hasta 60 km/h.

Tarde/Noche: A medida que avance el día, la nubosidad disminuirá y las lluvias cesarán, aunque los vientos seguirán siendo fuertes, con ráfagas de entre 60 y 70 km/h.

Norte

Temperaturas: Mínima de 10 °C, máxima de 19 °C.

Mañana: El cielo estará cubierto con lluvias y vientos del noroeste al oeste. Las ráfagas alcanzarán los 50-60 km/h.

Tarde/Noche: El clima mejorará con una disminución de la nubosidad y escasas precipitaciones. Se prevén algunas neblinas y vientos del sector oeste, con ráfagas de hasta 50 km/h.