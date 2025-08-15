La mala noticia de José María Giménez de cara al debut en LaLiga de España y a 20 días del próximo partido de la selección uruguaya

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya dispone de Alexander Sorloth, que se reintegró este viernes al trabajo con el grupo en la penúltima sesión para el partido contra Espanyol, con lo que la única baja es el uruguayo José María Giménez , por una lesión muscular.

José María Giménez es la única baja del Atlético para el estreno contra Espanyol el próximo domingo a las 16:30

El central uruguayo prosigue con su puesta a punto de la lesión muscular sufrida el 20 de junio en el Mundial de Clubes contra el Seattle Sounders.

Josema ya lleva casi dos meses en recuperación de la lesión , en el que fue su único partido en el Mundial de Clubes, días después de haber jugado con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa por las Eliminatorias.

URUGUAYOS Golazo uruguayo en la Copa de Rusia; mirá el tanto de tiro libre anotado por un ex selección sub 20

URUGUAYOS Confirmado: Thiago Helguera jugará junto a su excompañero de Nacional y la selección uruguaya sub 20 Gonzalo Petit

La celeste volverá a tener actividad en el próximo mes de setiembre, con el partido ante Perú el día 4 en el Estadio Centenario y el cierre ante Chile el 9 en Santiago.

Uruguay Venezuela eliminatorias 2026 fecha 16/José María Giménez José María Giménez con la selección uruguaya ante Venezuela por Eliminatorias Foto: Leonardo Carreño

Sorloth a la orden

El delantero noruego no se había ejercitado en toda la semana por la contractura sufrida el pasado sábado frente al Newcastle, en el último encuentro de la pretemporada, en el que dio el gol del 0-2 a Antoine Griezmann, pero ya está a disposición del técnico argentino para formar en la convocatoria.

Atletico Madrid's Uruguayan defender #02 Jose Gimenez (L), Atletico Madrid's Norwegian forward #09 Alexander Sorloth (C) and Barcelona's Uruguayan defender #04 Ronald Araujo (2R) vie for a header during the Spanish Copa del Rey (King's Cup) semi-final sec José María Giménez y Ronald Araujo disputan la pelota en el aire Foto: AFP

Simeone ya recuperó antes tanto a Pablo Barrios, fuera de los tres amistosos de preparación por una lesión muscular de "bajo grado" y con el grupo desde el pasado miércoles, y Johnny Cardoso, con un golpe en el entrenamiento del martes y en la dinámica de sus compañeros desde la sesión del jueves.

El Atlético ultimará su preparación para el partido contra el Espanyol con una última sesión matutina este sábado.

El domingo por la mañana viajará a Barcelona para el encuentro de la primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española), en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat (afueras de Barcelona).

Con base en EFE