El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

La mala noticia de José María Giménez de cara al debut en LaLiga de España y a 20 días del próximo partido de la selección uruguaya

Atlético de Madrid debuta en LaLiga de España 2025/26 este fin de semana ante Espanyol

15 de agosto 2025 - 9:27hs
Foto: AFP

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya dispone de Alexander Sorloth, que se reintegró este viernes al trabajo con el grupo en la penúltima sesión para el partido contra Espanyol, con lo que la única baja es el uruguayo José María Giménez, por una lesión muscular.

Lesión desde el Mundial de Clubes

José María Giménez es la única baja del Atlético para el estreno contra Espanyol el próximo domingo a las 16:30

El central uruguayo prosigue con su puesta a punto de la lesión muscular sufrida el 20 de junio en el Mundial de Clubes contra el Seattle Sounders.

Josema ya lleva casi dos meses en recuperación de la lesión, en el que fue su único partido en el Mundial de Clubes, días después de haber jugado con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa por las Eliminatorias.

Thiago Helguera y Gonzalo Petit
URUGUAYOS

Confirmado: Thiago Helguera jugará junto a su excompañero de Nacional y la selección uruguaya sub 20 Gonzalo Petit

Juan Manuel Boselli en FC Pari Nizhniy Novgorod 
URUGUAYOS

Golazo uruguayo en la Copa de Rusia; mirá el tanto de tiro libre anotado por un ex selección sub 20

La celeste volverá a tener actividad en el próximo mes de setiembre, con el partido ante Perú el día 4 en el Estadio Centenario y el cierre ante Chile el 9 en Santiago.

Sorloth a la orden

El delantero noruego no se había ejercitado en toda la semana por la contractura sufrida el pasado sábado frente al Newcastle, en el último encuentro de la pretemporada, en el que dio el gol del 0-2 a Antoine Griezmann, pero ya está a disposición del técnico argentino para formar en la convocatoria.

Simeone ya recuperó antes tanto a Pablo Barrios, fuera de los tres amistosos de preparación por una lesión muscular de "bajo grado" y con el grupo desde el pasado miércoles, y Johnny Cardoso, con un golpe en el entrenamiento del martes y en la dinámica de sus compañeros desde la sesión del jueves.

El Atlético ultimará su preparación para el partido contra el Espanyol con una última sesión matutina este sábado.

El domingo por la mañana viajará a Barcelona para el encuentro de la primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española), en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat (afueras de Barcelona).

Con base en EFE

