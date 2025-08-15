Dólar
Golazo uruguayo en la Copa de Rusia; mirá el tanto de tiro libre anotado por un ex selección sub 20

La Copa de Rusia tuvo un golazo uruguayo para el triunfo 1-0 de FC Pari Nizhniy Novgorod ante Rostov; mirá el video

15 de agosto 2025 - 8:59hs

Golazo de Juan Manuel Boselli en FC Pari Nizhniy Novgorod 

La Copa de Rusia tuvo un golazo uruguayo para el triunfo 1-0 de Pari NN ante Rostov, este jueves por la segunda fecha del Grupo C de dicho torneo.

El tanto de la victoria lo marcó Juan Manuel Boselli, con un gran remate de zurda de tiro libre que superó a la barrera y al golero rival, tras ingresar desde el banco de suplentes.

Con el gol uruguayo, FC Pari Nizhniy Novgorod sumó su primera victoria en un grupo en el que también aparece el líder FC Dynamo Majachkalá y el segundo en la tabla, Spartak de Moscú.

La Copa de Rusia tiene actualmente un formato de cuatro grupos de cuatro equipos.

Boselli, de 25 años, formado en Defensor Sporting y que disputó el Mundial sub 20 de 2017 con la selección uruguaya, llegó a Pari NN en 2023 y se ha consolidado con más de 60 partidos.

Ese club también cuenta también en su plantel con el delantero ex Nacional y Liverpool Thiago Vecino, quien fue titular este jueves.

