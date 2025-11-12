Principal corriente de la federación de maestros calificó de "inquisidor" a Ademu por expulsar a Pablo Caggiani

La lista 27-Praxis, la corriente mayoritaria y que preside la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de la Educación Primaria (Fum-Tep) criticó este miércoles la expulsión del presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP , Pablo Caggiani , de una de sus filiales, Ademu Montevideo.

En un extenso comunicado, el sector criticó el rol "inquisidor" de su filial , al desafiliar a los maestros que no pararon en los últimos días.

Praxis consideró que se debería otorgar una "licencia durante el tiempo en que un afiliado está en un cargo de designación político-partidaria", en lugar de una situación de "escarnio público".

"Entendemos el sindicato como un espacio de diálogo y de construcción colectiva, en oposición a la propuesta coercitiva de desafiliar a quien no pudo o no compartió una medida de paro. Si bien las medidas deben cumplirse, apostamos a la argumentación y al encuentro para sumar voluntades", argumentó.

Además, destacaron a Caggiani como "un hombre de diálogo, de escucha y de búsqueda de soluciones a los problemas, comprometido con las infancias y adolescentes, pero también con la clase trabajadora".

"Para unas centenas de compañeros y compañeros desafiar a Pablo cumple con su sed de destrucción en una concepción sindical de que quienes toman la decisión de ocupar cargos de gobierno son traidores", lanzó Praxis.

Luego, lamentan que se cometió un "error estratégico" porque ahora "el eje central de la conversación pública y mediática se corrió de la violencia en las escuelas para enfocarse en la desafiliación del presidente del Codicen".

"No pueden estar por un lado los puros y por otro los traidores", enfatizó el grupo, que apuesta a "hacer un sindicato que no deje a nadie afuera y a nadie atrás".

El comunicado cierra con una dura acusación contra integrantes de su filial: "Cuando algunos piensan que 500 son más que 4000 comienzan las contradicciones, porque cuando se confunde ser combativo y firme con la agresión, la descalificación y la expulsión de compañeras y compañeros sin motivo aparente es que se confirma algo: no existe la diversidad de opinión, se cree en el convicción de que cuanto más chico mejor".