Así es el megaproyecto de golf de US$ 42,5 millones que un integrante de la familia Macri proyecta en Manantiales

Posicionar al corredor Manantiales–José Ignacio como un nuevo polo internacional para el deporte, el turismo y el bienestar.

Este es el objetivo que los empresarios argentinos Gianfranco Macri, Pablo Rubio y Mariano de Llano buscan consolidar en un megaproyecto deportivo sobre Ruta 104, frente al Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry , a 12 kilómetros de José Ignacio y 18 kilómetros de Punta del Este.

Los empresarios expusieron ante el presidente uruguayo Yamandú Orsi y el intendente de Maldonado Miguel Abella en el encuentro en el que presentaron el megaproyecto US$ 42, 5 millones que desarrollarán en la zona para la infraestructura deportiva, a lo que se suman otros componentes inmobiliarios. Según un comunicado compartido por la empresa al que accedió Café y Negocios, de esa cifra, US$ 30,3 millones corresponden al campo de golf y Club House y US$ 12,2 millones al Sport & Wellness Center.

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En este sentido, el complejo incluirá un campo de golf de 27 hoyos sobre casi 100 hectáreas , organizado en tres circuitos independientes de nueve hoyos, junto con un Sport & Wellness Center de 3.000 m² cubiertos, canchas de tenis, pádel y fútbol, driving range techado, piscina climatizada, spa, hammam, gimnasio, coworking y kids club.

Los desarrollistas de Manantiales Golf SAD confirmaron su intención de comenzar los trabajos de inversión y obra del proyecto este año y estiman que se requerirán tres años para poder ejecutarlo en su totalidad. Durante el primer año se desarrollarán los grandes movimientos de suelo, infraestructura y sistemas de riego. Entre 2027 y 2028 comenzará el proceso de siembra y se prevé la apertura de los primeros nueve hoyos, mientras avanzan el Club House y el Sport Center. “En el tercer año se completarán los 27 hoyos, las canchas exteriores y la entrega final del complejo”, apunta el documento.

La obra tendrá un pico de unos 320 puestos de trabajo directos, según las estimaciones de los empresarios, lo que deriva en un acumulado estimado de 785 puestos por año durante la construcción.

Una vez operativo, el club generará 100 puestos directos permanentes, a los que se sumarán aproximadamente 28 puestos vinculados a la gastronomía, hasta 36 empleos zafrales durante la temporada alta y alrededor de 190 puestos indirectos en proveedores, servicios y logística.

Un polo internacional para el deporte de alto nivel

Entre Manantiales y José Ignacio , donde ya se anunciaron inversiones multimillonarias deportivas relacionadas con el polo, este grupo de empresarios liderado por Gianfranco Macri pretende también introducir al golf como un deporte de referencia con un club que opere durante todo el año recibiendo torneos y eventos.

El modelo proyecta 8.200 rondas de golf de visitantes por año, de las cuales unas 2.100 se producirían entre abril y noviembre, justamente durante los ocho meses en los que Maldonado enfrenta su mayor desafío de estacionalidad.

A propósito, los empresarios estiman que esta actividad podría generar aproximadamente US$ 1,5 millones anuales de gasto turístico adicional entre alojamiento, gastronomía, transporte y comercio.

Además del foco en este deporte —que incluye escuela de golf, escuela de caddies y de greenkeeping—, el Sport & Wellness Center funcionará también durante todo el año con una propuesta deportiva permanente para residentes, visitantes y turistas.

En sus planes está la construcción de un gimnasio de más de 1.000 m², piscina climatizada, spa, hammam (baño turco) , espacios de bienestar, coworking,club de niños y servicios de fisioterapia, readaptación deportiva, nutrición y evaluación funcional.

En el exterior se sumarán canchas de tenis, pádel y fútbol, además de un driving range (campo de práctica) techado.

El objetivo es alcanzar una comunidad de hasta 1.500 socios, con distintas categorías para adultos, jóvenes, niños, seniors y empresas.