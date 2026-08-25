Café y Negocios desembarca en el streaming de El Observador y su primer programa será un especial de Real Estate

Los líderes del mundo empresarial uruguayo tendrán voz en Café y Negocios, el nuevo programa de El Observador Streaming que comenzará a emitirse el próximo jueves, en horario especial, a partir de las 16 horas con un programa dedicado al real estate.

Café y Negocios se transmitirá todos los martes y jueves con la conducción de María Noel Durán y Álvaro Irigoitía y lo hará en dos formatos. Los martes, un repaso de las noticias empresariales, la columna de Finanzas Personales de Carolina Sur y los entrevistados clave de la coyuntura corporativa en Uruguay. Los jueves, “nos tomamos un café” con un líder empresarial de alto impacto en Uruguay . Una charla en profundidad con los empresarios y ejecutivos que mueven la aguja del país.

En ambos casos el programa se emitirá de 17 a 18 horas, en la antesala de Todo Un Tema por el canal de YouTube de El Observador .

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Café y Negocios: especial Real Estate reunirá a los referentes de un rubro clave para el país en un programa que analizará las principales arterias de desarrollo, sus desafíos, transformaciones y perspectivas.

El panel “Nuevos cimientos” contará con el análisis coyuntural de la construcción y el mercado inmobiliario, las inversiones y temas fundamentales para el desarrollo en el país de la mano de Ernesto Kimelman (Estudio Kimelman Moraes) , Marcos Taranto (Stiler y Grupo Avax), Alfredo Kaplan (Asociación de Promotores Privados de la Construcción) y Alejandro Ruibal (Cámara de la Construcción del Uruguay).

A continuación, “¿Qué buscan los uruguayos?” pondrá el foco en el mercado de alquileres y compraventa de la mano del Matías Medina (Cámara Inmobiliaria del Uruguay) y referentes inmobiliarios, como Javier Ache (InfoCasas) y Andrés Ledesma (ACSA).

Pasó de ser el principal balneario a convertirse en una ciudad para todo el año. Ahora, grandes proyectos prometen revivir su brillo y captar al visitante, residente y empresario de alta gama. “Punta del Este: un cambio de era”, abordará la transformación del epicentro de la inversión inmobiliaria desde el exterior de la mano de Alejandro Curcio (El Nido), Marcelo Daglio (Marcelo Daglio Arquitectos) e Ignacio Del (WTC Punta del Este).

Luego, será tiempo de la entrevista con Alejandro Ginevra (GNV Group) sobre las branded residences que desarrolla SLS Punta del Este.

La Zona Metropolitana también tendrá su lugar con un espacio dedicado a analizar las claves del desarrollo en el área que capta más nuevos residentes en Uruguay. La mesa contará con la participación de Mariela Canavero (Newland), Daniel Gallo (GROU) y Mauricio La Buonora (La Buonora Desarrollos).

El cierre estará dado por la innovación que rodea a la ciudad del futuro, el proyecto +Colonia y el detrás de escena de cómo erigir un polo urbano con la mirada en el futuro. Un mano a mano con Nicolás Mieres, su director de Urbanismo.

Este programa especial se lleva adelante con el respaldo de Criba, SLS Punta del Este, +Colonia, El Nido y AIC como sposnors.