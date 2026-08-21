Desde Madrid y el Río de la Plata dos emprendedores uruguayos crearon una plataforma para facilitar el acceso de las empresas a las licitaciones del Estado

Los ingenieros en Sistemas de Información Felipe Cestau (28) y Alcides Rosano (33) se conocieron en la universidad argentina UTN. Además de esa coincidencia, los dos uruguayos tenían algo más en común, la intención de emprender.

Esto los llevó a crear Tenderis, una plataforma para asistir a las empresas proveedoras del Estado al momento de aplicar a licitaciones.

Desde Madrid, España, donde reside hace dos años y medio, Cestau conversó con Café y Negocios sobre cómo la inteligencia artificial va a transformar las licitaciones estatales y su ambición de ser protagonista de este cambio.

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Los escollos en las licitaciones que lo llevaron a esta idea las vivió tanto en carne propia como por comentarios de terceros. Primero, en una startup española para la que trabajó y en la que lidiaban con tener todo lo necesario para presentarse como vendedor para el Estado, luego a través de la experiencia de su padre como funcionario en OSE donde veía continuamente cómo las empresas proveedoras “se olvidaban de algún requisito” y eran rechazadas.

Para lograr centralizar la información y organizarla en una única herramienta los emprendedores tomaron como punto de partida la información de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (Arce) y de otros organismos públicos de relevancia que no publican allí sus compras como las intendencias, la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) o la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

“Tenemos datos desde el 2002, que son aproximadamente un millón y medio de licitaciones”, precisa Cestau. Con esto no solo logran poner a disposición las compras que están activas en la actualidad, sino también crear una recopilación histórica que permite saber, por ejemplo, a cuánto compró anteriormente ese organismo el producto que se quiere vender y a quién se lo compró.

Además de las analíticas generales, se hacen otras sectoriales y particulares que elaboran a partir de las adjudicaciones que ya hayan sido ganadas por la empresa.

“Puede ver, por ejemplo, los requisitos que se están pidiendo para ver si cumplen con eso”, dice. En caso de marcar que un llamado les interesa es posible hacerle seguimiento y recibir alertas para estar siempre al día.

A esto se suma una sección de consultas de documentos en la que se puede “chatear” con los pliegos y en la respuesta se incluye una cita exacta al documento “y se lo subrayamos como para que puedan ver de dónde sacó la respuesta”, apunta el cofundador.

Esto se puede compartir entre varios usuarios de una empresa para que tengan acceso a la checklist de requisitos y puedan repartirse las tareas.

Para lograr esta infraestructura los jóvenes ingenieros apelaron a financiamiento propio y se apalancaron en programas para startups de Google, Amazon y NVIDIA en los que fueron aceptados y que les permiten obtener los créditos para desarrollar la herramienta.

Para el fundador de Tenderis, el uso de la IA va a transformar el negocio de las licitaciones. “Los que usen herramientas de este tipo van a ganar productividad y van a presentar mejor y en tiempo”, destaca Cestau.

“Es común que pase que, a veces,un requisito debe ser presentado de forma presencial y lo presentan de forma electrónica. Esos detalles te hacen perder”, ejemplifica el cofundador la plataforma que tiene clientes en diferentes sectores como construcción, salud y ambiente.

Los fundadores de Tenderis apuntan a la internacionalización, pero primero quieren consolidarse en el mercado uruguayo con un modelo de suscripción mensual con tres planes- básico para empresas pequeñas, avanzado dirigido a empresas más experientes en el negocio y personalizado para las que prefieren tener un plan más robusto con cotización a medida.