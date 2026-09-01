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Tras el retiro de Lionel Messi, otro referente puso en duda su continuidad en la selección argentina

El adiós del máximo astro de la albiceleste campeona del mundo en Qatar 2022, fue un golpe inesperado

1 de septiembre de 2026 12:49 hs
Lionel Messi celebra junto a sus compañeros de la selección argentina en el Mundial 2026

Lionel Messi celebra junto a sus compañeros de la selección argentina en el Mundial 2026

EFE

Tras la confirmación del retiro de Lionel Messi de la selección argentina mediante una carta pública, este martes se conoció que otro de los futbolistas importantes del citado combinado, está a un paso de dejar a la albiceleste.

El futbolista que seguramente acompañará a Lionel Messi en el adiós a Argentina es el volante de Boca Juniors y excompañero de Edinson Cavani y actual de Miguel Merengiel, Leandro Paredes.

Lo que dijo Leandro Paredes

Leandro Paredes volvió a poner en duda su propia continuidad con la camiseta de la selección argentina.

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En la previa del duelo de Copa Argentina entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield, el mediocampista de 32 años reconoció que le resultará muy difícil seguir en la albiceleste sin la presencia de su máximo referente, Lionel Messi.

"Va a ser difícil que siga por la decisión de Leo. Sin él, será difícil que todo siga funcionando igual", expresó Paredes en una conferencia de prensa improvisada.

El volante remarcó que el legado del capitán dejó la vara muy alta y que sostener el nivel competitivo sin la conducción del "10" representará un desafío complejo.

Asimismo, aclaró que aún no mantuvo una charla con el entrenador Lionel Scaloni para comunicarle una resolución definitiva, por lo que evaluará los pasos a seguir tras conversar con el cuerpo técnico.

El actual futbolista de Boca Juniors confesó el profundo impacto que causó en el plantel la despedida del astro rosarino. Según reveló, Messi ya les había anticipado durante los últimos días del Mundial que la final sería su último partido. Pese a conocer de antemano su intención, Paredes admitió que el grupo no estaba preparado para el desenlace.

Con emotivas palabras, destacó que el mayor legado que deja Messi no solo reside en los títulos alcanzados, sino en el ejemplo de resiliencia: demostrar que los sueños se sufren y se persiguen hasta cumplirse.

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