El Diario Oficial cumple 121 años: las 10 leyes que IMPO destacó por haber cambiado la historia de Uruguay

El Diario Oficial cumplirá 121 años el próximo 13 de setiembre y, con motivo del aniversario, la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales ( IMPO ) seleccionó 10 leyes que marcaron distintas etapas de la historia de Uruguay , desde la ampliación de derechos laborales y civiles hasta transformaciones en la salud, la educación y la integración regional.

El primer ejemplar del Diario Oficial fue publicado el 13 de setiembre de 1905 . Desde entonces, sus páginas registraron la entrada en vigencia de algunas de las principales transformaciones políticas, sociales e institucionales del país.

Con motivo del aniversario, IMPO lanzó la campaña "El día que la historia se hizo oficial" , que propone recorrer esos cambios a través de las normas que los hicieron efectivos.

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Uruguay ya había legislado sobre el divorcio en 1907, pero seis años más tarde dio un nuevo paso con la Ley N° 4.802 , que incorporó el divorcio por sola voluntad de la mujer .

La modificación amplió la autonomía de las mujeres en materia de derechos civiles y familiares.

1915: jornada laboral de ocho horas

La Ley N° 5.350 estableció una jornada máxima de ocho horas diarias de trabajo para los trabajadores comprendidos por la norma y fijó un máximo de 48 horas por cada seis días de actividad.

La ley fue promulgada el 17 de noviembre de 1915 y publicada en el Diario Oficial dos días después.

1932: el derecho de las mujeres a votar y ser elegidas

En 1932, cinco años después de la histórica participación de mujeres en el plebiscito de Cerro Chato de 1927, la Ley N° 8.927 reconoció el derecho femenino al voto activo y pasivo.

Las mujeres participaron por primera vez en una elección nacional en 1938.

1943: creación de los Consejos de Salarios

La Ley N° 10.449 creó los Consejos de Salarios y estableció criterios para determinar las remuneraciones mínimas.

La norma dispuso que el salario mínimo debía permitir satisfacer las necesidades "físicas, intelectuales y morales" del trabajador y contemplar aspectos como el poder adquisitivo, la calificación y la peligrosidad de la actividad.

1958: la Ley Orgánica de la Universidad de la República

Otro de los hitos seleccionados por IMPO es la Ley N° 12.549, la Ley Orgánica de la Universidad de la República (Udelar).

Aprobada en 1958, la norma consagró el principio de cogobierno, estableció aspectos centrales del funcionamiento de la institución y la definió como un ente autónomo.

1985: restitución de funcionarios destituidos durante la dictadura

Con el retorno de la democracia, la Ley N° 15.783 reconoció el derecho a la reincorporación de funcionarios públicos que habían sido destituidos entre 1973 y 1985 por razones políticas, ideológicas, gremiales o por arbitrariedad.

La reparación alcanzó además aspectos relacionados con la carrera administrativa y la situación jubilatoria de los funcionarios afectados.

1991: Uruguay y la creación del Mercosur

La Ley N° 16.196 aprobó el Tratado de Asunción, firmado por Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

El acuerdo sentó las bases para la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la integración regional de los cuatro países.

2007: creación del Sistema Nacional Integrado de Salud

La Ley N° 18.211 creó el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) con el objetivo de garantizar el acceso a servicios integrales de salud a los habitantes residentes en Uruguay.

El sistema se estructuró bajo principios como la cobertura universal, la accesibilidad y la equidad.

2012: interrupción voluntaria del embarazo

En 2012 fue aprobada la Ley N° 18.987, que reguló la interrupción voluntaria del embarazo.

La norma estableció las condiciones y procedimientos bajo los cuales la interrupción del embarazo no es penalizada y ubicó su regulación dentro del marco de los derechos sexuales y reproductivos.

2013: matrimonio igualitario

Un año después, la Ley N° 19.075 modificó disposiciones del Código Civil y reconoció el matrimonio independientemente del sexo de las personas contrayentes.

Con su aprobación, Uruguay se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Del papel al acceso digital del Diario Oficial

A lo largo de sus 121 años también cambió la manera en que los uruguayos acceden al Diario Oficial y a las normas publicadas.

"En estos 121 años cambió profundamente la forma de acceder a esa información. El Diario Oficial pasó del soporte exclusivamente impreso a un sistema digital que permite consultar normativa y publicaciones oficiales en línea. Ese proceso de modernización plantea hoy un nuevo desafío para IMPO: no solo garantizar la publicación oficial de las normas, sino también facilitar que ciudadanos, profesionales, empresas e instituciones puedan acceder a ellas y consultarlas", expresó el director general de IMPO, Miguel Lorenzoni.

El jerarca destacó además el papel que mantiene el Diario Oficial más de un siglo después de su primera publicación. "A más de un siglo de su primera edición, el Diario Oficial continúa cumpliendo la función para la que fue creado: dar difusión a las normas del país, garantizar su acceso y preservar un registro oficial de la evolución normativa de Uruguay, con certeza jurídica, altos estándares de calidad y confiabilidad. Ello es algo que destaca al Diario Oficial de Uruguay en la región y en el mundo y que debemos preservar como parte de la riqueza histórico-institucional que caracteriza a nuestro país", sostuvo Lorenzoni.