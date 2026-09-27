"Hay varios videos que acreditan la situación", dijo la abogada de la madre del bebé que murió en un siniestro en Piedras Blancas

Un video de cámaras de seguridad muestra la maniobra previa al choque entre un auto y una moto en el que murió un bebé de un año y dos meses , en el límite entre Piedras Blancas y Marconi .

En las imágenes, a las que accedió Telenoche (Canal 4), ambos vehículos circulaban en el mismo sentido cuando el auto intentó girar a la izquierda, hacia la senda por la que iba la moto.

El siniestro ocurrió en la tarde del sábado 26 de setiembre , en bulevar Aparicio Saravia y Jorge Isaacs . El niño viajaba como acompañante en la moto conducida por su padre, de 19 años . El conductor del auto tiene 44 años .

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Cuando la Policía llegó al lugar tras recibir un aviso al 911, los involucrados ya habían sido trasladados en vehículos particulares a un centro asistencial. Los médicos diagnosticaron al bebé politraumatismo grave y dispusieron su traslado a otro centro de salud, donde se constató su fallecimiento a las 20:00 del sábado .

La abogada de la familia, Leticia Latorre, sostuvo que las grabaciones permitirán reconstruir lo sucedido. "Hay varios videos que acreditan la situación", afirmó al consignado medio.

La madre del niño pidió justicia y reclamó "que vean la realidad". También pidió tener en cuenta que "detrás de una pantalla hay una familia" que atraviesa la pérdida de su hijo.

La Fiscalía de Flagrancia de 9º Turno trabaja en el caso y dispuso la intervención de Policía Científica. Se aguardan las pericias y los informes correspondientes para determinar las circunstancias del choque y las eventuales responsabilidades.