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"Lavado corto y a colgar": meteorólogo dijo "hay que aprovechar ahora" para lavar ropa porque mañana vuelven las lluvias a Uruguay

El meteorólogo recomendó aprovechar la tregua de este miércoles porque el jueves regresan las precipitaciones

19 de agosto de 2026 12:02 hs
https://www.bbc.com/mundo/articles/cqx020qv4w5o
Getty Images

“Todo, todo para afuera. Lavado corto y a colgar. Vamos que mañana llueve”. Con esa recomendación, el meteorólogo Guillermo Ramis resumió la breve tregua que tendrá este miércoles el tiempo en parte de Uruguay antes del regreso de las precipitaciones.

En su participación de este miércoles en Informativo Sarandí, Ramis señaló que las horas de tiempo más estable deben aprovecharse porque el jueves volverá la lluvia.

Hay que aprovechar ahora”, insistió el meteorólogo. “Hoy un respiro, después hasta el viernes no se puede hacer nada”, agregó.

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La ventana de mejores condiciones se concentra principalmente en el sur, ya que el panorama continúa más complicado en otras zonas del país. Ramis señaló que Rivera, Artigas y Cerro Largo permanecen con cielo cubierto y precipitaciones.

“Esa ropa que ha estado pidiendo a gritos que la cuelguen” tendrá una ventana antes de que vuelvan las lluvias y, detrás de ellas, llegue otra tanda de frío.

“Vamos que mañana llueve”

Ramis explicó que este jueves incidirá una baja segregada, fenómeno conocido también como “gota fría”, y se registrarán nuevos chaparrones.

Para este miércoles pronosticó una mínima de 7 °C y una máxima de 12 °C, con cielo nuboso y momentos de menor nubosidad.

El jueves espera temperaturas de entre 8 °C y 12 °C, con cielo cubierto y chaparrones. Pero después de la lluvia llegará otro cambio: un marcado descenso de las temperaturas que se extenderá durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana.

“El viernes ya la máxima es 10 grados”, adelantó Ramis. Para ese día prevé una mínima de 7 °C y una máxima de 10 °C, con viento del sur de unos 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

El sábado tendrá prácticamente las mismas temperaturas, con 7 °C de mínima y 10 °C de máxima, pero con presencia de sol.

El domingo continuará el frío: nuevamente se esperan 7 °C de mínima y 10 °C de máxima, aunque aumentará la nubosidad. “Se viene un fin de semana y comienzo de semana fríos”, resumió.

Ramis anticipó heladas: cuándo llegará el día más frío

El descenso térmico tendrá otro escalón durante el lunes, cuando Ramis espera que la mínima caiga hasta los 5 °C y la máxima alcance apenas los 11 °C.

El lunes bajan las temperaturas sensiblemente”, advirtió. Además, anticipó heladas meteorológicas y agrometeorológicas para el comienzo de la semana.

“Ya hace frío el domingo, pero el lunes hace más frío, con helada”, señaló.

Para el martes se espera una leve recuperación, con una mínima de 6 °C y una máxima de 13 °C, aunque con abundante nubosidad.

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