Luego del frío polar y chaparrones de aguanieve, meteorólogo anuncia un "corto veranillo" para la próxima semana

El meteorólogo Nubel Cisneros anticipó que la próxima semana habrá un "corto veranillo" en Uruguay, con temperaturas en ascenso en todo el país , aunque antes se espera un nuevo ingreso de aire polar que dejará un fin de semana frío y con posibilidad de chaparrones de aguanieve en la zona costera.

"La próxima semana vamos a tener un corto veranillo que va a estar afectando con temperaturas en ascenso todo el país ", afirmó Cisneros.

Antes de ese cambio, el meteorólogo pronosticó lluvias para prácticamente todo el territorio nacional este jueves , con la posibilidad de nuevas tormentas en la zona centro-norte. " Este jueves vamos a tener lluvias prácticamente en todo el país, no hay excepción ", señaló.

Meteorólogo anticipa un fin de semana con frío intenso, sensaciones térmicas de hasta -6 °C y posible aguanieve

"Lavado corto y a colgar": meteorólogo dijo "hay que aprovechar ahora" para lavar ropa porque mañana vuelven las lluvias a Uruguay

Según Cisneros, la probabilidad de precipitaciones será menor sobre la zona costera, mientras que en el resto del territorio continuarán las lluvias y volverán a generarse algunas tormentas en el centro y norte .

El meteorólogo advirtió que esta situación podría complicar las zonas que ya fueron afectadas por las precipitaciones de los últimos días y donde hay cursos de agua fuera de su cauce.

Viernes con sol: "Va a permitir sacar la ropa, hay que aprovecharlo"

El panorama cambiará durante el viernes, cuando Cisneros espera una jornada soleada y sin lluvias en Uruguay.

"El viernes, como les vengo diciendo, un día de sol, un día seco, va a permitir sacar la ropa, hay que aprovecharlo", afirmó.

La mejora, sin embargo, dará paso a un nuevo cambio durante el fin de semana debido al ingreso de otra masa de aire polar.

Para sábado y domingo no se esperan fenómenos significativos en gran parte del país, pero la situación será diferente sobre la zona costera, donde aumentará el viento y existirá la posibilidad de algunos chaparrones.

"La próxima semana vamos a tener un corto veranillo con temperaturas en ascenso en todo el país", anticipó Nubel Cisneros. El jueves será de lluvias prácticamente en casi todo el país con algunas tormentas en el centro-norte, el viernes estará soleado, y el sábado y domingo habrá… pic.twitter.com/n4EmDWBmRY — Subrayado (@Subrayado) August 19, 2026

Aire polar, bajas sensaciones térmicas y chaparrones de aguanieve

"Hay nuevamente un ingreso de aire polar que va a estar afectando la zona", explicó Cisneros, quien agregó que esta situación provocará bajas temperaturas y bajas sensaciones térmicas.

En Montevideo, el área metropolitana y el resto de la franja costera dejarán de predominar las lluvias y pasarán a tener mayor incidencia el viento y el frío.

Ese aire frío podría generar lo que el meteorólogo definió como los antiguos "chaparrones de frío", con precipitaciones que pueden presentarse en forma de agua o aguanieve.

"Muchos chaparrones de aguanieve, indudablemente que viene agua super congelada, entonces lo que genera es ese tipo de fenómeno que se da solamente en la zona costera", explicó.

Según Cisneros, la posibilidad de estos chaparrones estará concentrada entre el sábado y las primeras horas del domingo.

Luego las condiciones comenzarán a mejorar y el escenario cambiará durante la próxima semana, cuando llegará el anunciado "corto veranillo" con un aumento de las temperaturas en todo Uruguay.