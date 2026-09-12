Acuerdo con Sara Goldring: Lideco pagará esta semana primera partida a damnificados que firmaron

Luego de que se llegó a la mayorías legales requeridas para la aprobación del Acuerdo Privado de Reorganización (APR) con Sara Goldring, se informó a los damnificados de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) como se concretarán los pagos y qué pasos deberán seguir.

Una comunicación de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), que actuó en la intervención junto al Banco Central y será la encargada de efectivizar los pagos, informó que desde el viernes 11 de setiembre comienza a correr el plazo de cinco días hábiles para efectuar el pago de la primera partida, equivalente al 21% del crédito, correspondiente a los acreedores alcanzados por el APR.

El acuerdo implica que se les devolverá a los damnificados el 60% del total de activos informados al 31 de diciembre 2022, que según el Banco Central del Uruguay (BCU) eran US$ 21.800.000 en total.

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"A efectos de posibilitar la realización de las transferencias bancarias dentro de dicho plazo, todos los acreedores adherentes deberán proporcionar los datos de una cuenta bancaria válida y de su titularidad en la que desean recibir el pago", indica el comunicado. Se deberán remitir esos datos el correo [email protected] .

Se señala que "los acreedores que aún no hayan suscrito su adhesión al APR mantienen la posibilidad de hacerlo". Para ello deberán concurrir a la Lideco el martes 15 antes de las 17:00 horas.

Respecto a los exclientes de Goldring que no adhieran al APR, los montos que les correspondan serán depositados en una cuenta judicial. "El acreedor no adherente deberá gestionar ante la sede judicial correspondiente la orden de pago para poder percibir los fondos depositados", dice el mensaje firmado por el gerente de Servicios Jurídicos de Lideco, Fernando Cabrera.

Agrega que "respecto de estos pagos efectuados a través de la cuenta judicinadal, las comisiones, gastos bancarios o cualquier otro cargo que pudiera aplicar el Banco de la República Oriental del Uruguay serán de cargo exclusivo del acreedor".

Por último, se aclara que "los costos judiciales y la necesidad de tramitar una orden de pago ante la sede judicial no resultan aplicables a los acreedores adherentes al APR, que recibirán su pago mediante transferencia bancaria".

Para llegar al pago total el banco americano Jefferies LLC. deberá liberar las cuentas personales de Goldring, ya que como parte del acuerdo, se definió que hará un "aporte extraordinario". El fiscal del caso, Enrique Rodríguez (Fiscalía de Lavado) deberá pedirle al juzgado de Crimen Organizado que envíe una solicitud a Estados Unidos para liberar esos fondos, ya que las cuentas de Goldring están embargadas por la justicia uruguaya.

En el plano penal la firma del acuerdo llevará a una negociación entre los defensores Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez con la fiscalía para evitar el juicio.