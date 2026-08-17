Topolansky sobre Lacalle Pou: "Para mí no es un líder todavía, es un dirigente" y "¿por qué está escondido?"

La ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky , sostuvo en una entrevista con Todo un tema de El Observador streaming que el expresidente Luis Lacalle Pou "todavía" no es un líder, sino un "dirigente".

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" Lacalle Pou es un dirigente, le falta una potencia que tienen los liderazgos . ¿Por qué está escondido? Está conservando una posibilidad de un capital. Tiene temor al flechazo. Veremos cuando salga al ruedo qué pasa. Para mí no es un líder todavía, es un dirigente ", consideró Topolansky.

La exsenadora del Frente Amplio argumentó que los liderazgos no se construyen de un día para el otro y dijo que la coalición de izquierda perdió a cinco muy importantes, como si hubiera pasado "una guadaña". Así se refirió a las muertes de Tabaré Vázquez (en 2020), de Mariano Arana (en 2023), de Danilo Astori (en 2023), de José Mujica y de José Díaz , ambos en 2025.

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Aunque evitó calificar como un "líder" al presidente Yamandú Orsi, la ex vicepresidenta sí dijo que el Frente Amplio tiene un "almácigo" de personas que podrían asumir ese rol, aunque prefirió no dar nombres. " El almácigo no es PedidosYa. Hay que esperarlo, regarlo, cuidarlo de las hormigas . Vos podés ser un buen dirigente pero podés no ser un líder".

De esta manera, recordó que Orsi ganó las elecciones porque hubo un "pronunciamiento claro" de la población "sobre un dirigente", aunque reconoció que eso "no es lo mismo que un líder".

Consultada sobre cómo podía ser que luego de haber ganado las elecciones por un margen más amplio del pronosticado ahora tuviera niveles de aprobación tan bajos hacia su gestión, Topolansky respondió que no tenía la respuesta.

"No tengo la respuesta, ojalá la tuviera. Hay un solo camino para salir de esto: militar, militar, militar y mirar para adelante", respondió.

Alejandro Sánchez: a Lacalle Pou "le vamos a ganar"

En la mañana de este lunes, en una entrevista con Desayunos Informales, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo estar "convencido" de que, si Lacalle Pou es candidato, el Frente Amplio le ganará.

"Si Lacalle Pou es candidato, le vamos a ganar, estoy convencido", dijo.

Al respecto, Topolansky afirmó que el Frente Amplio siempre juega "para ganar".

"No podés voy a intentar a ver si gano. Si vas así, perdés", reflexionó.

Consultada sobre si Sánchez era una posibilidad para competir en 2029, la dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) sostuvo que ese es un tema del cual todavía no se ha hablado. Y dijo coincidir con los colorados Julio María Sanguinetti o Pedro Bordaberry, quienes se han mostrado contrarios a discutir ese tipo de asuntos a esta altura del gobierno.

"Todavía no hemos encarado ese tema. Es muy temprano (...) En este momento, tenemos que gobernar", agregó.