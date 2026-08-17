Cipriani dijo que evalúa cambiar la empresa constructora del proyecto en San Rafael: "Hay muchas empresas uruguayas que pueden tomar la tarea"

El empresario italiano Giuseppe Cipriani dijo que evalúa cambiar a la constructora del proyecto en el predio del exhotel San Rafael en Punta del Este y consideró que hay "muchas empresas uruguayas" que pueden asumir esa tarea.

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Cipriani acusó a la constructora Criba de incurrir en varios "incumplimiento de contrato" y "retrasos en general". Criba, por su parte, desmiente esto —sostiene que no hay nada "atribuible a la compañía"— y asegura que no tuvo "responsabilidad" en los cambios referidos a los plazos de la obra.

Lo cierto es que Cipriani ya comunicó al gobierno nacional y al departamental que no llegará a inaugurar el proyecto para este verano , aunque dijo este lunes en rueda de prensa —luego de reunirse con el intendente de Maldonado, Miguel Abella— que espera retomar el trabajo la semana que viene y abrir lo antes posible.

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Pese a esto, sostuvo que "la obra no está parada" y que hay trabajos que no estaban a cargo de Criba que se siguen haciendo, como el hormigonado en algunas secciones y los trabajos en el casino.

"Se abrirá el año que viene", dijo sobre el proyecto final para el predio de San Rafael.

Agregó que su grupo está "averiguando muchas opciones", entre ellas cambiar a la constructora, algo que, de todas formas, se negó a dar como un hecho.

Sin embargo, consideró que hay "muchas empresas uruguayas que pueden tomar la tarea".

Respecto a los trabajadores que fueron enviados al seguro de paro, el empresario italiano señaló que todos aquellos que "quieran volver a la obra" podrán hacerlo.

Por otra parte, Cipriani no descartó que el proyecto de un casino y un parador ubicados en el exhotel Mantra "sí se pueda abrir a fin de año".

El empresario negó que haya una "falta de dinero". "Falta de dinero, no hay", dijo, pero también señaló que en este último tiempo ha perdido "millones y millones de dólares" por los retrasos en las obras.

Qué dice Criba

La empresa emitió un comunicado el sábado en el que desmintió tener responsabilidad en los retrasos en las obras.

En el comunicado aseguró que "no tiene responsabilidad en el diferimiento de los plazos de obra, originado en circunstancias ajenas a la constructora".

"Durante los últimos meses, el desarrollo del plan de trabajos se vio además afectado por los hechos de público conocimiento vinculados con las negociaciones llevadas adelante en el marco del Consejo de Salarios", según Criba.