Grupo Cipriani asegura que nuevo hotel "es una realidad" y "será finalizado", aunque reconoce "diferendo contractual" con empresa constructora

El Grupo Cipriani aseguró que el proyecto en el predio del exhotel San Rafael de Punta del Este "es una realidad" y "será finalizado", algo que fue garantizado al Poder Ejecutivo y que, ahora, los promotores buscaron despejar con un comunicado público.

Sin embargo, reconocieron una serie de dificultades, en particular relacionadas con supuestos "incumplimientos" por parte de la empresa constructora Criba, con quien mantiene un "diferendo contractual". El pasado jueves, Radio Carve había informado que el Grupo Cipriani mantiene una deuda de alrededor de US$ 9 millones con Criba vinculada a las obras del hotel casino San Rafael.

Desde el grupo sostuvieron que, de ser necesario, podrían "finalizar la relación contractual" con la compañía y "encomendar la continuidad de los trabajos a otra empresa".

Grupo Cipriani inició la capacitación de 126 jóvenes de Maldonado para el casino de San Rafael

Tras conflicto con el Sunca, Grupo Cipriani anunció que pospone la apertura del hotel San Rafael para la siguiente temporada por las "demoras acumuladas"

El grupo ya había anunciado que se iba a posponer la apertura del hotel y casino prevista en un inicio para el próximo verano.

"Existe actualmente un diferendo contractual con Criba, empresa contratada para la ejecución de la obra. Desde noviembre de 2025 se han verificado incumplimientos de la constructora respecto de los plazos contractualmente previstos, situación que volvió a repetirse durante 2026", explicó Cipriani en un comunicado.

"En una reciente instancia ante el Ministerio de Trabajo, representantes de Criba reconocieron que tampoco estarían en condiciones de cumplir con la finalización prevista para octubre de este año, así como dificultades para afrontar los compromisos económicos vinculados a la ejecución de la obra", agregó la comunicación

El grupo afirmó que busca "asegurar la continuidad y finalización de la obra en el menor plazo posible" y que para conseguirlo podrían "finalizar la relación contractual con Criba y encomendar la continuidad de los trabajos a otra empresa". "Uruguay cuenta con empresas nacionales e internacionales de reconocida trayectoria y capacidad para asumir una obra de esta magnitud", añadió Cipriani.

Vista de la obra del grupo Cipriani en el exhotel San Rafael de Punta del Este en enero de 2026 Foto: Faustina Cingolani

También este comunicado resalta que "Cipriani no mantiene deuda alguna con proveedores, empresas subcontratadas ni con organismos nacionales o departamentales".

Sin embargo, en la semana circularon versiones periodísticas que daban cuenta de que Cipriani acumularía deudas por entre 12 y 15 millones de dólares. Además de Criba, la más afectada, el Diario Correo de Punta del Este daba cuentas de presuntas deudas con Codeme, responsable del montaje de la estructura metálica de la torre en construcción; Costa Fortuna, encargada de las tareas de pilotaje, y Cielo Azul, la empresa proveedora de hormigón para el proyecto.

"Las empresas que actualmente trabajan en el proyecto continúan desarrollando sus tareas con normalidad y han manifestado su voluntad de seguir adelante, mas allá de las dificultades que presenta la empresa constructora Criba", detallaron.

El Observador consultó a Criba para conocer su versión, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.