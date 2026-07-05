Policías inician este lunes el entrenamiento para manejar los blindados que patrullarán las zonas más peligrosas de Montevideo

Este lunes comenzará la capacitación de los policías que estarán a cargo de conducir los vehículos blindados destinados al patrullaje en los barrios con mayores índices de criminalidad .

Según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador, la formación estará dirigida a efectivos de la Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales ( DIGOE ) y la Jefatura de Policía de Montevideo .

De acuerdo con lo informado en primera instancia por Telenoche (Canal 4), los efectivos viajarán al batallón de Florida para entrenarse en el manejo de los vehículos Cóndor, uno de los modelos que el Ejército pondrá a disposición del Ministerio del Interior en el marco del acuerdo firmado entre ambas carteras .

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El convenio comprende además otros cuatro tipos de blindados de transporte de tropas , entre ellos los Mamba MK-7 . El listado se completa con los Vodnik VML-M7, EE-11 Urutu y Mowag .

En cuanto a los Mamba, que habían sido donados por Estados Unidos para ser utilizados para Misiones de Paz en las que participa Uruguay, se requiere una tramitación especial que aún no ha sido concedida.

La utilización de estos vehículos se enmarca en el acuerdo firmado a fines de junio entre los ministerios del Interior y de Defensa, que habilita el préstamo de blindados del Ejército para apoyar a la Policía en operativos de seguridad en barrios considerados de alta peligrosidad.

"Un convenio junto al Ministerio de Defensa Nacional por el cual se ponen a disposición de la Policía Nacional hasta 12 blindados de cinco modelos diferentes, los cuales serán conducidos por personal policial debidamente capacitado en la conducción", había anunciado semanas atrás el ministro del Interior, Carlos Negro, durante una rueda de prensa.

Si bien se capacitará a policías para el manejo de estos vehículos militares, Negro señaló que el convenio incluye la posibilidad de que un "chofer militar" cumpla con esa función, en "régimen de comisión de servicio".