Mundial 2026: el récord que obtuvo Kylian Mbappé con Francia y la marca histórica que puede alcanzar

Kylian Mbappé fue la gran figura de Francia en la victoria por 3-1 ante Senegal con sus dos goles, correspondiente al grupo I del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y alcanzó un récord en la selección francesa y va camino a conquistar otro hito personal en la historia de la Copa del Mundo.

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El futbolista del Real Madrid, de 27 años y que está disputando su tercera Copa del Mundo, con sus dos tantos ante Senegal se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección francesa alcanzando 58 goles con en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con Les Blues.

France's forward #10 Kylian Mbappe celebrates after scoring his team's first goal during the 2026 World Cup Group I football match between France and Senegal at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 16, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLE Kylian Mbappé celebra su primer gol para Francia ante Senegal en el Mundial 2026, haciendo de flautista FOTO: AFP Un dato a tener en cuenta es que Mbappé marcó 14 goles y dio 3 asistencias en 15 partidos disputados en Mundiales, además de ser campeón y figura en Rusia 2018 y de tener una grandísima actuación en Qatar 2022, donde perdió la final ante Argentina pero que marcó un hat-trick.

El récord que va camino a superar Kylian Mbappé Con sus dos goles anotados ante Senegal en el debut del Mundial 2026, Mbappé alcanzo los 14 tantos en esta competición y va camino a convertirse en el máximo artillero de la historia de los Mundiales, marca que le corresponde al alemán Miroslav Klose con 16.