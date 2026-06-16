Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

Mundial 2026: el récord que obtuvo Kylian Mbappé con Francia y la marca histórica que puede alcanzar

Kylian Mbappé fue la máxima figura de Francia en su debut en el Mundial 2026 y alcanzó una marca histórica con su selección y puede superar otra

16 de junio de 2026 19:01 hs
Kylian Mbappé
EFE

Kylian Mbappé fue la gran figura de Francia en la victoria por 3-1 ante Senegal con sus dos goles, correspondiente al grupo I del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y alcanzó un récord en la selección francesa y va camino a conquistar otro hito personal en la historia de la Copa del Mundo.

El futbolista del Real Madrid, de 27 años y que está disputando su tercera Copa del Mundo, con sus dos tantos ante Senegal se convirtió en el máximo goleador histórico de la selección francesa alcanzando 58 goles con en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con Les Blues.

France's forward #10 Kylian Mbappe celebrates after scoring his team's first goal during the 2026 World Cup Group I football match between France and Senegal at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 16, 2026. (Photo by CHARLY TRIBALLE
Kylian Mbapp&eacute; celebra su primer gol para Francia ante Senegal en el Mundial 2026, haciendo de flautista

Kylian Mbappé celebra su primer gol para Francia ante Senegal en el Mundial 2026, haciendo de flautista

Un dato a tener en cuenta es que Mbappé marcó 14 goles y dio 3 asistencias en 15 partidos disputados en Mundiales, además de ser campeón y figura en Rusia 2018 y de tener una grandísima actuación en Qatar 2022, donde perdió la final ante Argentina pero que marcó un hat-trick.

El récord que va camino a superar Kylian Mbappé

Con sus dos goles anotados ante Senegal en el debut del Mundial 2026, Mbappé alcanzo los 14 tantos en esta competición y va camino a convertirse en el máximo artillero de la historia de los Mundiales, marca que le corresponde al alemán Miroslav Klose con 16.

La odisea de Irán en el Mundial 2026: cinco horas para entrar a Estados Unidos y orden inmediata para irse del país al terminar su partido

Las duras críticas de Felipe Melo para Marcelo Bielsa y elogios para Agustín Canobbio tras el debut de Uruguay en el Mundial 2026; mirá el video

Este ranking está liderado por Klose con 16, seguido por Ronaldo Nazario con 15 y ya en el tercer puesto aparece Mbappé con 14, los mismos que el alemán Gerd Müller.

El otro que puede competir con Mbappé en este tópico es Lionel Messi, que jugará su sexta Copa del Mundo, y que tiene 13 goles, uno menos que Kylian.

Las más leídas

Fuerte polémica reglamentaria: alerta por una posible infracción táctica de Arabia Saudita ante Uruguay en el empate por el Mundial 2026

Uruguay 1-1 Arabia Saudita: tras regalar un tiempo, la celeste reaccionó en el complemento, mejoró y rescató un empate en su debut por el Mundial 2026

Peñarol confirma oficialmente este martes la compra de la ficha más importante y por más dinero desde la de Leonardo Fernández

La sorpresiva elección de FIFA de mejor jugador del partido en el empate entre Uruguay y Arabia Saudita

Temas

Mundial 2026 kylian mbappé

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos