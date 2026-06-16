La odisea de Irán en el Mundial 2026: cinco horas para entrar a Estados Unidos y orden inmediata para irse del país al terminar su partido

El entrenador de la selección de Irán, Amir Ghalenoei, lanzó duras críticas contra la organización de la Copa del Mundo 2026, denunciando "maltratos y problemas de organización" que, a su juicio, convierten a su equipo en "el más oprimido" del torneo. Estas contundentes declaraciones emergieron tras el empate 2-2 de Irán ante Nueva Zelanda, disputado el lunes 15 de junio en Los Ángeles, un resultado que, según el técnico, se vio empañado por un ambiente de caos logístico y burocrático.

La frustración de Ghalenoei alcanzó su punto máximo después de que la delegación iraní recibiera una directiva perentoria: regresar de inmediato a su base de entrenamiento en Tijuana, México, apenas unas horas después de concluir su partido inaugural. Esta orden contradijo las expectativas del estratega, quien había planificado que el equipo pernoctara en California para garantizar una recuperación adecuada post-partido. "No nos dieron tiempo para recuperarnos", lamentó Ghalenoei, subrayando el gran malestar generado por la decisión de emprender un viaje extenuante de vuelta a Tijuana sin un descanso apropiado. La planificación de la recuperación física, fundamental para el alto rendimiento en un torneo de esta magnitud, se vio gravemente comprometida.

El técnico iraní señaló que varios de sus jugadores sufrieron calambres evidentes durante el partido, atribuyendo directamente estos problemas físicos a la falta de tiempo de preparación adecuado y a las incesantes dificultades burocráticas y diplomáticas que han plagado a su equipo desde el inicio de su participación mundialista.

El capitán del equipo, el delantero Mehdi Taremi, reforzó las quejas de su entrenador, calificando la situación general como un "desastre". La problemática de los visados ha sido un obstáculo persistente para la expedición iraní. Según Taremi, varios miembros esenciales del cuerpo técnico, incluidos funcionarios de la federación y personal de prensa, se vieron imposibilitados de ingresar a Estados Unidos debido a severas restricciones de visado. Esta ausencia forzada ha recaído directamente sobre los entrenadores, quienes se han visto obligados a asumir responsabilidades adicionales, desviando su atención de las tareas puramente deportivas.

Infantino bajó al vestuario de Irán: "Estáis haciendo historia y todo el mundo lo está viendo. Jugasteis increíble". Los iraníes deben entrar y salir de Estados Unidos en cada partido. Se le denegaron visas a miembros de la delegación. No compiten en igualdad de condiciones. https://t.co/mk75hSru8K pic.twitter.com/G5ezvYPmls

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Taremi detalló, además, que el viaje del domingo desde Tijuana a Los Ángeles, que en condiciones normales sería muy corto, se extendió a cinco horas debido a exhaustivos controles de seguridad e inmigración en la frontera. "No es bueno para el fútbol. La FIFA tiene que ayudarnos más que esto", sentenció el experimentado atacante, haciendo un llamado a la máxima entidad del fútbol mundial para intervenir en las dificultades que enfrenta su selección.

"Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial", aseguró el DT en la conferencia de prensa tras el empate 2-2 de Irán ante Nueva Zelanda, en su primer partido del Mundial 2026 disputado en Los Ángeles.

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"Uno de nuestros analistas tiene que venir a hacer de responsable ante la prensa, todo esto es un desastre", en cuanto a logística, lamentó, sin querer sin embargo recurrir a "excusas" para explicar el empate ante Nueva Zelanda.

Antecedentes y la "comprensión" de la FIFA

La odisea logística de Irán no es nueva. La selección había trasladado su campamento base de Arizona a Tijuana, México, a finales de mayo, una decisión motivada por la persistente incertidumbre en torno a la obtención de visados estadounidenses y la guerra actual entre ambos países. A pesar de estos desafíos, la FIFA había rechazado previamente la solicitud de Irán de trasladar sus partidos de fase de grupos fuera de Estados Unidos, argumentando la complejidad de la logística del torneo.

Sorprendentemente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo una visita al vestuario iraní tras el empate con Nueva Zelanda. En un gesto que buscaba ser de apoyo, Infantino le expresó: "Sé por lo que están pasando, lo entiendo, pero ustedes son más fuertes que todo".

"Estamos cansados de esta situación, hemos tenido muchos problemas estos últimos meses, solo queremos paz, alegría, ¿no son esos los eslóganes de la FIFA?", reiteró el delantero estrella de 33 años, quien reveló que el presidente de la instancia rectora del fútbol, Gianni Infantino, había visitado a los jugadores en el vestuario.

"Le pedimos las mismas cosas (...) él quiere ayudar, pero hay otros problemas" que les frenan, dijo sin mencionar directamente a la administración estadounidense.

Taremi también agradeció "a los aficionados de Los Ángeles", que alentaron con fuerza al Team Melli, pese a que varios cientos de opositores al régimen de Teherán se manifestaron fuera y dentro del estadio y abuchearon el himno iraní y mostraron banderas prerrevolucionarias.

Visado de un jugador de Irán expira tras su entrada en Estados UnidosEl visado estadounidense del atacante Mehdi Torabi, expiró luego de su entrada en Estados Unidos, según indicó este martes la agencia de prensa oficial iraní Irna.

Aunque el resto de jugadores del Team Melli recibieron antes de la competición "visados que les permitían entrar y salir de Estados Unidos en varias ocasiones, el de Torabi solo era válido para una única entrada", informó Irna.

"Luego del viaje del equipo a Los Ángeles para el encuentro contra Nueva Zelanda y la conclusión de ese partido, el visado de Torabi expiró", escribió la agencia iraní.

La Federación "ha iniciado los trámites para obtener un nuevo visado para que pueda acompañar a la selección nacional en sus próximos partidos", agregó.

Por el momento, ni Estados Unidos ni el torneo se han pronunciado al respecto.

La delegación iraní ya habia tenido que hacer frente previamente a varios inconvenientes relacionados con los visados.

Irán espera que Mehdi Torabi pueda disputar el partido contra Bélgica, previsto para el domingo en Los Ángeles, su segundo encuentro del grupo G, antes de enfrentarse a Egipto el 26 de junio en Seattle.

El delantero no entró en juego en el primer partido contra Nueva Zelanda, en el que Irán fue dos veces por detrás en el marcador antes de arrancar un empate (2-2).

El Team Melli tenía previsto inicialmente establecer su campo base en Tucson, Arizona, pero finalmente cambió sus planes debido al contexto geopolítico para instalarse en México, en Tijuana.