Mundial 2026: la inesperada confesión de Joshua Kimmich: "Vimos una serpiente ayer, nos dijeron que era venenosa"

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tiene la particularidad de que están sucediendo muchos hechos extradeportivos que tienen que ver con el país, tal como le ocurrió a la selección de Alemania y la declaración de Joshua Kimmich , una de sus figuras, que contó un episodio que vivieron los jugadores en la concentración.

En la conferencia de prensa a la que acudió el futbolista de Bayern Munich , el jugador manifestó que se encontraron con una serpiente venenosa en la concentración de la selección alemana en Wake Forest University , situada en Carolina del Norte .

" Vimos una serpiente ayer, nos dijeron que era venenosa . Si te pica, tienes que ir al hospital. No creo que mueras, pero ciertamente es peligroso . Tengo la sensación de que si pisas una serpiente como esa, puede acabar mal".

"Por eso estamos tratando de mantener la distancia de los animales aquí. Tengo respeto por la gente de aquí . En Alemania, tengo la sensación de que no hay tantos animales peligrosos", agregó.

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Días atrás, la selección de Suiza también informó una plaga de serpientes venenosas en las inmediaciones de su complejo de entrenamiento en San Diego, Estados Unidos.

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Por otro lado, tras la goleada de Alemania por 7-1 frente a Curazao en su debut en la Copa del Mundo, Kimmich hizo un análisis del rendimiento del equipo: "Sólo hemos jugado el primer partido hasta ahora contra un rival que no tiene nivel top. Creo que tenemos cualidades muy buenas y podemos incordiar a los grandes equipos. Pero, por supuesto, tenemos que trabajar en nuestra estabilidad, porque encajamos demasiados goles. Eso no nos puede pasar contra los grandes rivales", afirmó.

"Tenemos que mantener la tensión. Eso se hace con buenos entrenamientos. Trabajamos en lo que queremos mejorar y mejoramos aún más nuestras fortalezas”, continuó Kimmich, que remarcó el "buen ambiente" en el equipo y su trascendencia para cualquier éxito: "Es importante que todos nos llevemos bien para avanzar hacia el objetivo", sentenció.