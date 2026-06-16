Las estadísticas del empate entre Uruguay y Arabia en el Mundial 2026: diez veces más centros que el rival, la entrega de Olivera y Cáceres, y poca participación de Núñez

La selección uruguaya y Arabia Saudita empataron 1-1 en el debut de ambas selecciones por el Mundial 2026, en un partido que dejó gusto a poco a la celeste por la cantidad de chances que tuvo en el segundo tiempo para llevarse el encuentro.

Como marcó la página de estadísticas Opta, en la segunda mitad Uruguay tiro 22 veces al arco, siendo la segunda marca más alta en un Mundial en ese período de tiempo. La marca más alta la tiene Alemania Oriental contra Chile en 1974, con 24 en la primera mitad, según destacó la página.

En total, en los 90 minutos fueron 27 intentos de Uruguay y 10 de ellos fueron al arco, con grandes actuaciones de Al-Owais, un tiro en el palo y la jugada del gol de Maximiliano Araújo. El golero árabe completó 11 atajadas, una cifra que según Opta es una de las más alta en la historia de los mundiales.

Después de cada partido del Mundial 2026, la FIFA publica un dossier con todas las estadísticas colectivas e individuales. Además de también marcar los 27 intentos al arco árabe, la Federación también mostró la dominancia de la celeste en otros números.

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Según reporta el documento, Uruguay tuvo el 63,3% de la posesión durante el encuentro, por encima del 27,1% de Arabia y con un 9,6% de tiempo de juego sin posesión de ninguno de los equipos.

La selección intentó 623 pases a lo largo del encuentro, con un 91% de acierto (566), mientras que los árabes apenas pasaron la mitad de esa cifra: probaron 331 pases y completaron 243, el 73%. En la parte ofensiva, la celeste logró romper líneas del rival en 128 ocasiones, mientras que Arabia solo lo consiguió en 54 ocasiones, y los jugadores uruguayos recibieron la pelota en el último tercio de la cancha en 222 ocasiones, una cifra casi cuatro veces mayor que las 60 que la recibieron los asiáticos.

Otro punto destacado son los centros: Uruguay intentó 30, mientras que Arabia solo realizó tres, diez veces menos que la celeste. 23 de esos cruces fueron desde los costados, y siete dentro del área. Solo cinco llegaron a destino.

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Poca participación de Darwin Núñez

En los datos individuales, resalta la poca influencia que tuvo Darwin Núñez en los primeros 45 minutos del partido, antes de salir sustituido por Agustín Canobbio.

El delantero del Al Hilal solo realizó tres pases en el primer tiempo (uno a Mathías Olivera, otro a Sebastián Cáceres y otro a Rodrigo Bentancur), y se mostró para recibir la pelota en nueve ocasiones, la segunda cifra más baja detrás de Sebastián Cáceres (7), y la recibió en una oportunidad. Solo tuvo un disparo al arco, bloqueado por un defensor.

Los números defensivos muestran que el delantero ganó el único cruce en el que estuvo involucrado e interceptó una pelota.

En los kilómetros recorridos Darwin también estuvo entre las peores cifras, con 5,1 kilómetros recorridos.

Matías Viña, que jugó también solo el primer tiempo, tuvo cifras similares (5,2 kilómetros).

Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria, quienes ingresaron en su lugar y jugaron la misma cantidad de minutos, recorrieron 5,6 y 5,7 kilómetros respectivamente.

El gran partido de Mathías Olivera y Sebastián Cáceres, en números

Del otro lado, los puntos más altos de Uruguay en las estadísticas fueron los zagueros, Olivera y Cáceres.

Ambos ganaron seis duelos aéreos, y recuperaron la posesión en ocho ocasiones, las cifras más altas de todo el partido.

Con la posesión los números de Olivera también destacan. Fue el que más pases intentó (103) y completó (100) en todo el partido, con 22 intentos de romper líneas y con el centro a Viñas que terminó en el gol del empate de Araújo.

A esto se suma que fue el jugador que más corrió en todo el partido, con 11,7 kilómetros recorridos. En el podio quedaron Rodrigo Bentancur (11,3 km) y Guillermo Varela (11 km).

Cuarto en esa lista quedó Cáceres, que recorrió 10 kilómetros en el partido y también tuvo buenas cifras defensivas.

El zaguero de América de México intentó 78 pases, de los cuales 71 llegaron a destino (el 91%). Fue el tercero con más pases completados por detrás de Olivera y Rodrigo Bentancur (72).