Compras por internet al exterior: lo que cambia a partir del 1º de mayo de 2026

A partir del 1° de mayo de 2026, cambian las reglas para las compras internacionales por internet. No se trata solo de una cuestión de montos, hay nuevos impuestos, nuevas obligaciones para las plataformas y un régimen de transición que puede generar confusión.

El pasado 12 de marzo de 2026, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto N° 50/026, que reglamenta los artículos 627 a 635 de la Ley Nº 20.446 de Presupuesto Nacional. La norma modifica el régimen de importaciones para envíos postales internacionales y, en los hechos, cambia la forma en que llegan los paquetes que compramos desde el exterior.

El régimen actual de franquicia permitía hasta 3 compras por año de hasta USD 200 cada una (tope anual de USD 600), sin pagar tributos. El Decreto Nº 50/026 eleva ese tope anual a USD 800, manteniendo las 3 operaciones por año civil. La novedad es que ahora se puede gastar los USD 800 en una sola compra, sin necesidad de distribuirlo en tres.

El giro está en que ahora dejan de estar libres de impuestos. A partir de mayo, se deberá pagar IVA (22%) sobre el valor de la compra. Es decir, por ejemplo, si se compra algo de USD 100 en Shein, se va a tener que sumar USD 22 de IVA. Antes, ese mismo paquete entraba sin pagar nada.

La excepción estadounidense: empresas como Amazon tienen ventaja

Ahora bien, las compras consolidadas en Estados Unidos quedan exentas de IVA debido al Acuerdo de Comercio e Inversión vigente entre ambos países. En la práctica, si el pedido sale desde suelo estadunidense no pagará IVA. Esto le da una ventaja competitiva importante a Amazon, (y otras plataformas) frente a servicios asiáticas como Temu o Shein, cuyos envíos se consolidan en China.

El régimen simplificado: para los que compran más seguido

Además de la franquicia, existe el régimen de importación simplificada, que permite traer productos del exterior pagando un tributo único del 60% del valor de factura. En este sentido, se eleva el pago mínimo de USD 10 a USD 20, aumentando también su tope de USD 200 a USD 800 por envío.

Esta modificación aplica tanto para personas físicas como jurídicas, con o sin fines comerciales, y sin límite en la cantidad de envíos anuales. A partir de mayo, los operadores postales serán los responsables de gestionar el pago de estos tributos ante la Aduana.

¿Cuáles son los requisitos para usar el régimen nuevo?

De acuerdo al artículo 4 del Decreto Nº 50/026 el régimen de franquicia queda condicionado al cumplimiento de los siguientes requisitos:

Que sean recibidas por una misma persona física mayor de edad, con documento nacional de identidad uruguayo.

Que sea para uso personal y sin fines comerciales.

Que el pago de la correspondiente mercadería sea realizada mediante el uso de tarjeta de crédito o débito internacional o instrumento de dinero electrónico internacional, emitido por una institución de intermediación financiera, empresa administradora de crédito o institución emisora de dinero electrónico regulada por el Banco Central del Uruguay.

Que la titularidad del medio de pago coincida con la del titular de la compra y con el destinatario del envío.

Que el beneficiario autorice a las entidades administradoras de tarjetas de crédito, de débito, de instrumentos de dinero electrónico o de instrumentos análogos que determine el Poder Ejecutivo, a suministrar la información necesaria y suficiente a la Dirección Nacional de Aduanas a los efectos de garantizar la adecuada aplicación del mismo.

Que cumpla con los mecanismos de control de identidad digital dispuestos por la Dirección Nacional de Aduanas.

Cabe destacar que se exceptúa del límite establecido de USD 800 a los libros y medicamentos de uso personal, estos últimos, con la debida autorización del Ministerio de Salud Pública.

Quedan excluidos del régimen mercaderías gravadas por IMESI, mercaderías que requieren de la autorización de algún organismo competente para su importación, exportación o comercialización en el territorio nacional y que carezcan de la misma.

¿Qué pasa si ya usé una franquicia antes que entre en vigencia el nuevo régimen?

Durante 2026 coexistirán ambos regímenes. Pero para el cómputo de los topes anuales se consideran todos los envíos realizados en el año civil. Esto significa que si ya usaste tus tres franquicias entre enero y abril, no podés ampararte al nuevo régimen hasta 2027. El IVA, eso sí, solo se aplica sobre los envíos liberados a partir del 1° de mayo.

Mayor protección al consumidor digital

Junto al Decreto Nº 50/026, el Poder Ejecutivo también promulgó el Decreto N° 51/026, que refuerza la protección del consumidor en el comercio electrónico. Esta norma, que incorporó derecho interno la Resolución Nº 37/19 del MERCOSUR, establece las plataformas ahora están obligadas a decirte quién te está vendiendo.

En concreto, inmediatamente después de que se efectivice una compra, la plataforma deberá mostrar el nombre comercial y razón social del vendedor, su dirección física y electrónica, un correo de atención al consumidor y su número de identificación tributaria. Esa información debe ser accesible, legible y almacenable. Las plataformas tienen 180 días para implementar estos cambios, y el incumplimiento se sanciona bajo la Ley N° 17.250 de Defensa del Consumidor.

Esto importa ya que, si recibís un producto defectuoso o, peor aún, no recibís nada, hasta ahora era prácticamente imposible saber contra quién reclamar. Las plataformas como Temu actúan como intermediarias entre el comprador y miles de vendedores, muchos anónimos. Con esta modificación, se tendrá un nombre, una dirección y un canal de reclamo.

Medios de pago y control aduanero

Para acceder a la franquicia, el pago debe realizarse con tarjeta de crédito, débito o dinero electrónico emitido por una institución regulada por el Banco Central del Uruguay. Además, el titular del medio de pago tiene que coincidir con el comprador y con el destinatario del envío. Nada de comprar con la tarjeta de un amigo.

A su vez, el consumidor deberá autorizar a las administradoras de tarjetas a compartir información con la Dirección Nacional de Aduanas para controlar que no se excedan los topes. En otras palabras, Aduanas va a poder cruzar datos financieros para verificar que nadie haga trampa con los límites anuales.

En resumen: ¿qué tenés que saber antes de mayo?

El panorama para las compras internacionales cambia sustancialmente. El tope sube a USD 800, pero se pierde la exoneración total, ahora se paga IVA. Las compras desde Estados Unidos tienen un trato preferencial que otras plataformas no gozan. Y por primera vez, hay una obligación concreta de las plataformas de identificar a los vendedores.

Si todavía no usaste tus 3 franquicias de este año, puede valer la pena esperar a mayo para aprovechar el tope más alto, aunque tengas que sumar el IVA. Como siempre en estos temas, conviene hacer números antes de darle clic al check out.