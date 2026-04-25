Con Ronald Araujo en cancha, Barcelona venció al Getafe de los uruguayos y se encamina a ganar LaLiga de España

Con Ronald Araujo presente, el Barcelona le ganó de visitante 2-0 al Getafe , que tuvo a varios uruguayos en cancha, y se encamina a llevarse LaLiga de España con fechas de anticipación.

El técnico del Getafe, José Bordalás , puso a sus tres uruguayos desde el arranque: Sebastián Boselli, Mauro Arambarri y Martín Satriano . En tanto, Hansi Flick puso en el banco a Araujo.

El conjunto catalán no la tuvo fácil para abrir el marcador, algo que logró en los descuentos del primer tiempo gracias al gol de Fermín , tras una gran asistencia de Pedri que encontró mal parado a Boselli, que fue sustituido para el segundo tiempo.

A los 60 Flick mandó a la cancha a Araujo , que sumó 30 minutos en la recta final de la preparación para el Mundial 2026 con la selección uruguaya , luego de no tener minutos en el encuentro ante el Celta de Vigo . Fue su partido número 35 en la temporada, en la que lleva anotados cuatro goles .

Ronald Araujo envió un mensaje de apoyo a su compatriota Patricio Pacífico, tras la dura lesión que sufrió jugando para el Barcelona B

Trece minutos después Barcelona liquidó el partido. Robert Lewandowski recogió un rebote en su propia área y le dio un pase en largo a Marcus Rashford, que corrió solo desde el medio de la cancha hasta el área rival y puso el 2-0.

Con esta victoria, el Culé alcanzó los 85 puntos y le sacó 11 de diferencia en la punta de LaLiga al Real Madrid, que este viernes empató ante el Betis, con 15 puntos por disputarse. Si gana su próximo partido ante el Osasuna y el Real cae ante el Espanyol, el club catalán se consagrará campeón del torneo.

Getafe, en tanto, está sexto con 44 puntos, en el último cupo de clasificación a copas internacionales. Tiene las mismas unidades que el Celta y dos puntos más que la Real Sociedad, pero con un partido más.