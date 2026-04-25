Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Con Ronald Araujo en cancha, Barcelona venció al Getafe de los uruguayos y se encamina a ganar LaLiga de España

Araujo sumó 30 minutos en la recta final de la preparación para el Mundial 2026 con la selección uruguaya, luego de no tener minutos ante el Celta

25 de abril de 2026 15:38 hs
Ronald Araujo contra Djene en el partido entre Getafe y Barcelona

Ronald Araujo contra Djene en el partido entre Getafe y Barcelona

Foto: AFP

Con Ronald Araujo presente, el Barcelona le ganó de visitante 2-0 al Getafe, que tuvo a varios uruguayos en cancha, y se encamina a llevarse LaLiga de España con fechas de anticipación.

El técnico del Getafe, José Bordalás, puso a sus tres uruguayos desde el arranque: Sebastián Boselli, Mauro Arambarri y Martín Satriano. En tanto, Hansi Flick puso en el banco a Araujo.

El conjunto catalán no la tuvo fácil para abrir el marcador, algo que logró en los descuentos del primer tiempo gracias al gol de Fermín, tras una gran asistencia de Pedri que encontró mal parado a Boselli, que fue sustituido para el segundo tiempo.

A los 60 Flick mandó a la cancha a Araujo, que sumó 30 minutos en la recta final de la preparación para el Mundial 2026 con la selección uruguaya, luego de no tener minutos en el encuentro ante el Celta de Vigo. Fue su partido número 35 en la temporada, en la que lleva anotados cuatro goles.

Ronald Araujo envió un mensaje de apoyo a su compatriota Patricio Pacífico, tras la dura lesión que sufrió jugando para el Barcelona B

Pésimas noticias para Brasil: Eder Militao será operado y se perdería el Mundial 2026

Trece minutos después Barcelona liquidó el partido. Robert Lewandowski recogió un rebote en su propia área y le dio un pase en largo a Marcus Rashford, que corrió solo desde el medio de la cancha hasta el área rival y puso el 2-0.

Con esta victoria, el Culé alcanzó los 85 puntos y le sacó 11 de diferencia en la punta de LaLiga al Real Madrid, que este viernes empató ante el Betis, con 15 puntos por disputarse. Si gana su próximo partido ante el Osasuna y el Real cae ante el Espanyol, el club catalán se consagrará campeón del torneo.

Getafe, en tanto, está sexto con 44 puntos, en el último cupo de clasificación a copas internacionales. Tiene las mismas unidades que el Celta y dos puntos más que la Real Sociedad, pero con un partido más.

Las más leídas

Nacional vs Danubio EN VIVO: comenzó el segundo tiempo en el Gran Parque Central, con un cambio en el tricolor

Albion le ganó a Deportivo Maldonado y lo dejó casi sin chances de pelear por el Torneo Apertura

A qué hora juega hoy Nacional vs Danubio por el Torneo Apertura y dónde verlo

Wanderers vs Peñarol por el Torneo Apertura: cuándo juegan, dónde, precio de las entradas y por dónde verlo

Temas

Ronald Araujo Barcelona uruguayos LaLiga España selección uruguaya Mundial 2026

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos