China desafía a Elon Musk, avanza con su propio megacohete espacial y se acerca a "conquistar" la Luna y Marte

La carrera espacial suma un nuevo capítulo. Mientras SpaceX avanza con el desarrollo de Starship , el vehículo impulsado por Elon Musk para misiones a la Luna y Marte , China acelera los trabajos en el cohete CZ-9 , un gigantesco lanzador que promete convertirse en uno de los más poderosos jamás construidos.

El proyecto es desarrollado por la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC) y forma parte de los planes de Pekín para expandir su presencia en el satélite, construir infraestructura orbital de gran escala y preparar futuras misiones tripuladas al espacio profundo.

La iniciativa volvió a captar atención en los últimos días tras conocerse detalles de las futuras instalaciones de ensamblaje del programa y de una enorme cofia de carga que podría alcanzar hasta 16 metros de diámetro, una cifra muy superior a la de la Starship actual de SpaceX .

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El CZ-9 es un cohete superpesado que lleva más de una década en desarrollo y que atravesó múltiples rediseños. Según los planes conocidos hasta ahora, tendrá un diámetro central de 10,6 metros, más de 110 metros de altura y una capacidad de carga cercana a las 150 toneladas en órbita terrestre baja.

Así es el CZ-9, el cohete gigante con el que China apunta a la Luna y Marte

Las autoridades chinas consideran que este vehículo será clave para proyectos estratégicos de las próximas décadas, entre ellos bases científicas en la Luna, estaciones de energía solar espacial y futuras expediciones hacia Marte.

Además, los documentos vinculados a la futura fábrica del programa revelan la construcción de instalaciones de dimensiones inéditas en la isla de Hainan, cerca del centro espacial de Wenchang, desde donde despegarían las futuras misiones del CZ-9.

image Cohete gigante CZ-9

Aunque Starship sigue siendo el principal referente mundial en el segmento de los lanzadores superpesados, China busca reducir la distancia tecnológica con Estados Unidos mediante una nueva generación de cohetes reutilizables y de gran capacidad. En paralelo al desarrollo del CZ-9, el país también realizó recientemente el vuelo inaugural del Long March 12B, un vehículo parcialmente reutilizable que muchos especialistas comparan con el Falcon 9 de SpaceX.

Si los plazos previstos se cumplen, el primer vuelo del CZ-9 podría producirse hacia finales de esta década. Su llegada marcaría un nuevo escenario en la competencia espacial global, con la nación asiática decidida a disputar el liderazgo tecnológico que actualmente ostenta la compañía fundada por Elon Musk.