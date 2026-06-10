Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
nubes
Jueves:
Mín  13°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Mundo / TECNOLOGÍA

China desafía a Elon Musk, avanza con su propio megacohete espacial y se acerca a "conquistar" la Luna y Marte

El proyecto es desarrollado por la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC) y forma parte de los planes de Pekín para expandir su presencia en la Luna.

10 de junio de 2026 15:34 hs
Cohete CZ-9

Cohete CZ-9

La carrera espacial suma un nuevo capítulo. Mientras SpaceX avanza con el desarrollo de Starship, el vehículo impulsado por Elon Musk para misiones a la Luna y Marte, China acelera los trabajos en el cohete CZ-9, un gigantesco lanzador que promete convertirse en uno de los más poderosos jamás construidos.

El proyecto es desarrollado por la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC) y forma parte de los planes de Pekín para expandir su presencia en el satélite, construir infraestructura orbital de gran escala y preparar futuras misiones tripuladas al espacio profundo.

Embed

La iniciativa volvió a captar atención en los últimos días tras conocerse detalles de las futuras instalaciones de ensamblaje del programa y de una enorme cofia de carga que podría alcanzar hasta 16 metros de diámetro, una cifra muy superior a la de la Starship actual de SpaceX.

Más noticias

Alerta para Elon Musk: un pope de Wall Street dice que SpaceX vale la mitad a semanas de su salida a Bolsa

El acuerdo entre SpaceX y Google genera controversia antes de su salida a Bolsa

¿Cómo es el CZ-9, el cohete gigante con el que China apunta a la Luna y Marte?

image
Así es el CZ-9, el cohete gigante con el que China apunta a la Luna y Marte

Así es el CZ-9, el cohete gigante con el que China apunta a la Luna y Marte

El CZ-9 es un cohete superpesado que lleva más de una década en desarrollo y que atravesó múltiples rediseños. Según los planes conocidos hasta ahora, tendrá un diámetro central de 10,6 metros, más de 110 metros de altura y una capacidad de carga cercana a las 150 toneladas en órbita terrestre baja.

Las autoridades chinas consideran que este vehículo será clave para proyectos estratégicos de las próximas décadas, entre ellos bases científicas en la Luna, estaciones de energía solar espacial y futuras expediciones hacia Marte.

Además, los documentos vinculados a la futura fábrica del programa revelan la construcción de instalaciones de dimensiones inéditas en la isla de Hainan, cerca del centro espacial de Wenchang, desde donde despegarían las futuras misiones del CZ-9.

image
Cohete gigante CZ-9

Cohete gigante CZ-9

Aunque Starship sigue siendo el principal referente mundial en el segmento de los lanzadores superpesados, China busca reducir la distancia tecnológica con Estados Unidos mediante una nueva generación de cohetes reutilizables y de gran capacidad. En paralelo al desarrollo del CZ-9, el país también realizó recientemente el vuelo inaugural del Long March 12B, un vehículo parcialmente reutilizable que muchos especialistas comparan con el Falcon 9 de SpaceX.

Si los plazos previstos se cumplen, el primer vuelo del CZ-9 podría producirse hacia finales de esta década. Su llegada marcaría un nuevo escenario en la competencia espacial global, con la nación asiática decidida a disputar el liderazgo tecnológico que actualmente ostenta la compañía fundada por Elon Musk.

Las más leídas

IRPF 2026: DGI habilitó la consulta para saber si tenés crédito a favor

"Hasta siempre, compañera": murió a los 32 años Tatiana Pérez Gasso, vicepresidenta del Frente Amplio de Florida

Adiós a la vieja televisión: gobierno anunciará el "apagón analógico" después del Mundial

Denuncia de odio presentada por vicepresidente de Peñarol se cerró con pedido de disculpa pública a él y a toda la comunidad judía

Temas

china Elon Musk

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos