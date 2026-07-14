Investigación administrativa de la Intendencia de Río Negro constató irregularidades en la expedición de libretas de conducir en San Javier

Una investigación administrativa de la Intendencia de Río Negro constató irregularidades en la expedición de libretas de conducir en la localidad de San Javier.
Las irregularidades detectadas estaban vinculadas a la inexistencia de exámenes prácticos, no exigencia de carnet de salud y no constatación de que el examen teórico sea realizado por el que saca la licencia.
La intendencia inició una investigación administrativa y después un sumario para los dos funcionarios que trabajaban en el área en San Javier, según supo El Observador.
Uno de los funcionario es presupuestado y por lo tanto se remitió los antecedentes a la Junta, aunque no se consiguieron los votos necesarios para desvincularlo. Mientras que la otra funcionaria que estaba en el área es contratada, así que simplemente se le cesó el contrato ya que no se necesitaba el aval del legislativo. El funcionario sigue trabajando en la intendencia pero en otra área.
La Junta realizó la votación referida al funcionario presupuestado a finales de junio y acabó con un resultado de 15 a favor y 15 en contra, por lo cual la solicitud del Ejecutivo no tuvo andamiento. Uno de los ediles del oficialismo faltó a esta sesión.
El caso está a estudio de la intendencia para saber si eventualmente se determinan otras sanciones o si el tema pasa a la Justicia.
La investigación administrativa tomó como parámetros los años 2024 y 2025. Allí se encontró que este trámite aumentó al doble de lo que se hacía normalmente, informó en primera instancia el medio local El Rionegrense.