Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  10°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / LICENCIAS DE CONDUCIR

Investigación administrativa de la Intendencia de Río Negro constató irregularidades en la expedición de libretas de conducir en San Javier

Las irregularidades constan de inexistencia de exámenes prácticos, no exigencia de carnet de salud y no constatación de que el examen teórico sea realizado por el que saca la libreta

14 de julio de 2026 16:47 hs
Archivo: licencias de conducir, autos, tránsito
Fotos: Camilo dos Santos

Una investigación administrativa de la Intendencia de Río Negro constató irregularidades en la expedición de libretas de conducir en la localidad de San Javier.

Las irregularidades detectadas estaban vinculadas a la inexistencia de exámenes prácticos, no exigencia de carnet de salud y no constatación de que el examen teórico sea realizado por el que saca la licencia.

La intendencia inició una investigación administrativa y después un sumario para los dos funcionarios que trabajaban en el área en San Javier, según supo El Observador.

Más noticias

Mujer venezolana denunció discriminación y xenofobia por parte de un chofer de UCOT: qué dice la empresa

Del frío bajo cero al calor y las lluvias: Metsul prevé un cambio brusco de temperatura y anticipa su impacto en Uruguay

Uno de los funcionario es presupuestado y por lo tanto se remitió los antecedentes a la Junta, aunque no se consiguieron los votos necesarios para desvincularlo. Mientras que la otra funcionaria que estaba en el área es contratada, así que simplemente se le cesó el contrato ya que no se necesitaba el aval del legislativo. El funcionario sigue trabajando en la intendencia pero en otra área.

La Junta realizó la votación referida al funcionario presupuestado a finales de junio y acabó con un resultado de 15 a favor y 15 en contra, por lo cual la solicitud del Ejecutivo no tuvo andamiento. Uno de los ediles del oficialismo faltó a esta sesión.

El caso está a estudio de la intendencia para saber si eventualmente se determinan otras sanciones o si el tema pasa a la Justicia.

La investigación administrativa tomó como parámetros los años 2024 y 2025. Allí se encontró que este trámite aumentó al doble de lo que se hacía normalmente, informó en primera instancia el medio local El Rionegrense.

Las más leídas

Fue un restaurante, iba a ser la "discoteca más grande de América Latina" y ahora está abandonado: el plan de la IM para recuperar el Forte di Makalle

Lluvias y temperaturas más cálidas: pronostican los "primeros coletazos" del fenómeno de "El Niño" en Uruguay

Los jóvenes uruguayos que dejaron Uruguay para radicarse en San Francisco y crear su propia startup en uno de los rubros más demandados de la inteligencia artificial

Familiares de las tres víctimas del choque en Ruta 6 reclamaron justicia y pidieron que conductor alcoholizado vaya a la cárcel

Temas

Río Negro Licencias de conducir San Javier

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos