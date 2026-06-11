La agroecología, una silenciosa revolución verde

En un país con una intensa actividad agrícola convencional , tanto que se desarrolla sobre unos dos millones de hectáreas, en los últimos años creció la presencia de emprendimientos con base en la agroecología , una alternativa promovida por una nueva generación de agricultores que observa a la producción de alimentos de manera integral , como un ecosistema.

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Se trata de productores que buscan darle impulso al desarrollo económico local y a prácticas sustentables innovadoras, de modo de responder a la revolución que lideran consumidores deseosos de una alimentación con más valor nutritivo y con sustentabilidad social, económica y ambiental.

“La agricultura agroecológica”, explicó Juan Miraballes –ingeniero agrónomo, fundador de la Granja Agroecológica MIBRO en Maldonado y miembro de la Red Agroecológica de Uruguay–, “integra principios ecológicos, sociales y económicos que promueven la diversidad biológica, el manejo sostenible de los suelos, el cierre de ciclos de nutrientes, la conservación del agua, la prosperidad de las comunidades rurales y el desarrollo local”.

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A diferencia de la agricultura industrial –que prioriza el rendimiento por hectárea y resistencia al transporte–, la agroecología se centra en la salud del suelo, que se traduce en "alimentos reales", explicó a El Observador el fundador de MIBRO, "con más nutrientes, entre un 40 y un 50% más; con un contenido entre un 20 y un 70% más de antioxidantes que los convencionales; promoviendo la microbiología del suelo que permite mayor sinergia entre los nutrientes y las plantas; con menor acumulación de nitratos peligrosos; y un mejor perfil de ácidos grasos (Omega-3)", detalló.

WhatsApp Image 2026-06-09 at 22.19.43 Juan Miraballes, fundador de la Granja Agroecológica MIBRO, en Maldonado.

Revolución de los consumidores de alimentos

Para el ingeniero Miraballes hay una suerte de “revolución de los consumidores, presionando para que él sistema cambie y responda a las nuevas demandas de alimento saludable. Los consumidores se informan, saben lo que quieren y lo que no quieren”.

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Motor económico global

Eso implica que el mercado de productos agroecológicos y orgánicos ya no es un nicho, sino un motor económico global y, en él, Estados Unidos es el mayor mercado mundial, Europa el líder en consumo per cápita y Latinoamérica el gran productor y mercado emergente.

Miraballes comentó, además, que en Uruguay y en toda Latinoamérica “están surgiendo nuevos emprendedores rurales –muchos de ellos jóvenes con buena formación técnica– libres del mercado global, independientes de insumos externos y cercanos a los clientes”.

“Para mí –dijo el fundador de MIBRO– lo realmente importante es entender que para que un emprendimiento como el nuestro exista hay que combinar tres factores:

En la producción, aplicamos técnicas que mejoran el entorno productiva y ambientalmente. En la economía, no necesitamos los insumos que usa la agricultura convencional y eso nos ayuda a recibir la mayor proporción posible de ingresos por el producto (en la agricultura convencional reciben un 20% del precio que paga el consumidor, nosotros el 100%). Socialmente, generamos una relación directa con los consumidores, fidelizando el vínculo con nuestra comunidad".

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Terrenos fértiles en el este de Uruguay

Estos nuevos productores encuentran en Maldonado y Punta del Este un terreno fértil, ya que confluyen nuevos hábitos alimentarios, más conciencia ambiental, producción de cercanía y la llegada de nuevos residentes provenientea de Estados Unidos y Europa que impulsan lenta pero consistentemente la demanda de productos trazables y saludables, comentó.

“La Granja Agroecológica MIBRO”, remarcó, “es un sistema de producción integrado por técnicas variadas como la biodinámica en la planificación, la permacultura en el diseño del espacio, la tecnología del riego e infraestructuras modernas, la generación de bioinsumos de la agricultura orgánica y la agroecología en todas sus relaciones producción-economía-sociedad".

"La innovación está en la integración de técnicas", concluyó Miraballes.

WhatsApp Image 2026-06-04 at 23.02.07 Por contactos con la Granja Agroecológica MIBRO: Instagram @mibro.uy / teléfono 091 722 304.

Datos y tendencias de la silenciosa revolución agroecológica

En Uruguay los predios certificados se duplicaron entre 2012 y 2021 (datos MGAP).

El valor de mercado de alimentos ecológicos alcanzó unos US$ 6 millones en 2021 (datos MGAP).

El 92% de los predios agroecológicos es familiar (datos MGAP).

En América Latina el consumo de productos orgánicos creció más del 150% en los últimos 15 años (datos FIDA 2024).

Argentina y Brasil lideran en superficie y exportación, mientras Uruguay destaca por porcentaje de tierra orgánica –15,3% del territorio– (datos: The World of Organic Agriculture (2023) / FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) & IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements).

La presión de los mercados de exportación (UE y EEUU) exige mayor sostenibilidad y reducción de agroquímicos.

La guerra en Ucrania, el bloqueo del Estrecho de Ormuz y la inestabilidad internacional dispararon el precio de los fertilizantes químicos, lo que dar una oportunidad a la transición hacia bioinsumos y sistemas agroecológicos.

El cambio climático y las sequías recurrentes refuerzan la necesidad de modelos basados en diversidad y suelos vivos.

La marca “Uruguay Natural” y el apoyo del MGAP a través de la Ley 19.717 y el Plan Nacional de Agroecología crean un entorno favorable.

Fuente: Granja Agroecológica MIBRO