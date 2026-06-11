Cuáles son las únicas 2 canciones oficiales del Mundial 2026 y por qué hay 19 "himnos"

A pocas horas del inicio del Mundial 2026 , una de las mayores confusiones entre los hinchas no tiene que ver con el fútbol sino con la música. Aunque decenas de artistas lanzaron canciones vinculadas al torneo, la FIFA reconoció oficialmente solo dos temas principales, mientras que otras 19 composiciones forman parte del álbum musical del campeonato.

La situación es inédita y refleja la estrategia de la organización para convertir a la Copa del Mundo en una plataforma musical global con representantes de los tres países anfitriones y de distintas regiones del planeta.

La primera canción oficial del torneo es "DNA" , interpretada por Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion y EJAE . El tema fue presentado por la FIFA como uno de los emblemas musicales de la Copa del Mundo .

La segunda y principal canción oficial es "Dai Dai" , interpretada por Shakira y Burna Boy . La composición fue elegida como el gran himno del torneo y será una de las piezas centrales de la ceremonia inaugural de este jueves en el Estadio Azteca . La colombiana también lo interpretará durante el histórico show de medio tiempo de la final.

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¿Por qué se hay 19 canciones del Mundial 2026?

La confusión surge porque la FIFA lanzó además un álbum oficial compuesto por 19 canciones vinculadas al Mundial 2026. Entre ellas aparecen temas interpretados por artistas como J Balvin, Belinda, Los Ángeles Azules, Daddy Yankee, Shenseea, Jessie Reyez, Elyanna, LISA, Anitta y Rema, entre muchos otros.

Canciones como "Goals", "Echo", "Por Ella", "Illuminate" o "Game Time" fueron promocionadas en distintos mercados y plataformas digitales, por lo que muchos aficionados las identificaron como "himnos" del torneo. Sin embargo, forman parte de la banda sonora oficial y no tienen el mismo estatus que las dos canciones principales reconocidas por la institución internacional.

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La estrategia busca representar la diversidad cultural de México, Estados Unidos y Canadá, además de ampliar el alcance global del campeonato mediante artistas de América Latina, África, Europa y Asia.

De esta manera, el Mundial 2026 tendrá dos canciones oficiales y una colección de 19 temas promocionales que acompañarán al torneo durante sus 104 partidos. Una fórmula inédita que convierte a esta Copa del Mundo en la más ambiciosa también desde el punto de vista musical.

Lista de temas del álbum oficial del Mundial FIFA 2026