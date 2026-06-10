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Venta de maquinaria y nuevos vínculos, el balance de la presencia de Uruguay en la Agroactiva de Argentina

La participación en la Agroactiva 2026 de empresarios uruguayos fabricantes de maquinaria agrícola fue evaluada como un éxito

10 de junio de 2026 18:45 hs
Maquinaria uruguaya exhibida en la Agroactiva 2026.

Maquinaria uruguaya exhibida en la Agroactiva 2026.

La participación de empresarios de Uruguay -del sector fabricantes de maquinaria e implementos para la agricultura- en la Agroactiva 2026 fue un éxito, destacó a El Observador Cecilia Casulo, directora ejecutiva de la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CUFMA).

La cámara empresarial que preside Gustavo Aberastegui participó por segundo año consecutivo en la mayor muestra agroindustrial de Argentina, realizada en Armstrong, en la provincia Santa Fe, del 3 al 6 de junio.

Maquinaria agrícola de seis empresas uruguayas

En un stand institucional se exhibieron productos de seis empresas nacionales: Algeris Ltda (Río Negro), Mary SRL (Soriano), MF Implementos Agrícolas (Colonia), IBG Maquinaria Agrícola (Rocha), Dilogic Ltda (Rocha) y El Corral Agro Metalúrgica (Florida).

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Casulo mencionó, en su balance, que la delegación reafirmó el potencial innovador y exportador de la industria uruguaya y que durante el desarrollo de la feria se concretó la venta de equipos fabricados en Uruguay.

Aberastegui, por su parte, consideró: "Fue una muy buena experiencia, un nuevo crecimiento, hubo algunas ventas, se encaminaron otras, hubo consultas y en otros casos se avanzó en la posibilidad de que haya representantes en Argentina de empresas de CUFMA".

Uno de los desarrollos comercializados fue un cabezal para cosechadora de arroz, por ejemplo.

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La directora ejecutiva de CUFMA y la delegación de mujeres de la Sociedad Rural de Rosario - Argentina, encabezada por la vicepresidenta, María Soledad Aramendi.

La directora ejecutiva de CUFMA y la delegación de mujeres de la Sociedad Rural de Rosario - Argentina, encabezada por la vicepresidenta, María Soledad Aramendi.

Hubo, además, reuniones estratégicas con productores, empresarios y autoridades, entre ellas un encuentro con la Asociación de Mujeres Rurales de Rosario y un contacto con el secretario de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC), lo que permitió fortalecer redes de cooperación y abrir nuevas oportunidades de negocios.

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La participación contó con el apoyo de Uruguay XXI y el de la Dirección Nacional de Industrias (MIEM), desde donde constantemente se acompaña el proceso de internacionalización del sector, remarcó Casulo.

Aberastegui comentó, finalmente, que la presencia sostenida en Agroactiva "confirma que Uruguay dispone de una industria de maquinaria agrícola dinámica y competitiva, capaz de posicionarse en mercados internacionales y transformar su capacidad productiva en nuevas oportunidades de desarrollo y exportación".

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